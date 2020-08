Deze Utrechtse broers maken zwembroeken van plastic flessen

Zo’n drie zomers geleden zaten de Utrechtse broers Floris, Michiel en Hessel Roodvoets samen op het strand in Kroatië, zich alle drie kapot ergerend aan de zwembroeken waar alsmaar spullen uit bleven vallen. “Dat kunnen wij beter”, dachten ze. En dit jaar lanceren ze hun eigen merk, de Redfeet Brothers. In coronatijdperk hebben ze hun eigen duurzame zwembroekenmerk gelanceerd, mét ritsen.

De vier verschillende zwembroeken – in seventies-stijl – die de Redfeet Brothers aanbieden, zijn allemaal gemaakt van plastic flessen. In elke zwembroek gaan zo’n elf gerecyclede petflessen.

Oudste broer Floris Roodvoets vertelt: “Er werd door zoveel mensen tegen ons gezegd dat duurzaam ondernemen moeilijk is als je wil beginnen. Maar wij dachten daar anders over. We wilden meteen duurzame keuzes maken, om zo een goed en verantwoord merk neer te zetten. Dus we hebben wel honderd stoffen uitgeprobeerd en stof uit petflessen bleek heel lekker materiaal en goed te realiseren.”

Ook over de verpakking is nagedacht: geen kartonnen dozen, maar een herbruikbare envelop met retouradres erbij. De koper hoeft de envelop alleen maar terug te brengen naar een brievenbus en wij kunnen de verpakking weer hergebruiken.

Kroatië

“Het begon toen we met zijn drieën op vakantie waren in Kroatië. We hadden veel lol en hadden het er weleens over of we een zakelijk avontuur zouden aangaan met elkaar”, vertelt Floris. “We wilden graag een positief product op de markt brengen. Zwembroeken zijn dat voor ons. Iets waarbij je denkt aan zwemmen, vakantie en vrienden. En alle drie ergerden we ons al de hele vakantie aan de zakken in onze zwembroeken: waarom hebben die geen rits? Toen dachten wij, dit gaan we maken!”

Seventies

De zwembroeken van de Utrechtse broers komen in vier verschillende jaren ’70 patronen. “We vinden de sfeer uit die tijd heel kleurrijk en vrolijk en zijn allemaal gek van films uit die tijd”, vertelt Floris. Maar voordat dit het thema van het Redfeet Brothers-merk werd, stond er iets heel anders op de planning.

“We hadden de lijn bijna af en toen hebben we alles omgegooid. We hadden eerst vooral effen kleuren en van die simpele patroontjes zoals ijsjes. Toen gingen we met z’n allen rond de tafel zitten en besloten we dat het niet goed genoeg was. Het moest meer opvallen.”

Familiebedrijf

Floris vertelt dat het ook niet altijd makkelijk is geweest om samen te werken met zijn broertjes. “We zijn begonnen vanuit het idee dat we met elkaar overweg kunnen. Maar een familiebedrijf brengt ook andere uitdagingen met zich mee, dus we hebben zeker hier en daar discussies gehad. We zijn er goed mee omgegaan en hebben uiteindelijk een mooi product neer weten te zetten. En uiteindelijk waardeer ik mijn broers alleen maar meer door dit hele avontuur.”

Corona

Een zwembroekenmerk lanceren tijdens de coronacrisis was ook nog best ingewikkeld. De zwembroeken waren net af, toen de crisis begon. “Het was zelfs nog even spannend of de broeken Nederland zouden halen omdat het luchtverkeer werd stopgezet. Maar toen ze een paar dagen later arriveerden, konden we niet meer wachten en is de website de lucht in gegaan”, aldus Floris.

Voor de fotoshoot voor het merk, hadden de Utrechters een mooie Côte d’Azur in gedachten. Hun neefjes, die model staan voor de Roodvoets, flanerend op een idyllisch strand of boot met de Redfeet Brothers-zwembroeken aan. “Dat feestje ging natuurlijk ook niet door”, vertelt Floris. “We hebben uiteindelijk op een hele mooie dag in april foto’s gemaakt in de duinen van Bloemendaal, om vijf uur ‘s morgens. We hadden mazzel: je zou bijna niet zeggen dat de foto’s in Nederland zijn gemaakt. Ze zien er zo zoning uit.”

En ondanks de tegenslagen die de coronacrisis met zich meebracht, zijn de vrolijke prints van de Redfeet Brothers deze zomer te spotten aan Utrechtse benen en in de rest van Nederland. Floris: “Ik heb gisteren zelf het hele strand afgespeurd, daar heb ik er toen geen kunnen vinden. Maar de andere broers hebben er al een paar ‘in het wild’ gespot in Utrecht. Hopelijk gaan we er nog veel zien deze zomer.”