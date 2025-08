Deze vijf nieuwe speelplekken kun je binnenkort tegenkomen in Utrecht

Op vijf plekken in Utrecht staat dit jaar nog de aanleg van nieuwe speelplekken op de planning. Het gaat om twee locaties in Vleuten-De Meern en speeltuinen in Leidsche Rijn, Noordoost en Noordwest. De werkzaamheden starten grotendeels dit najaar. Hieronder een overzicht.

Bundelzwam (Vleuten-De Meern)

Aan de Bundelzwam in Vleuterweide komt in het najaar een nieuwe speelplek met een klimrank, hazenhuis, wipwap, vogelnestschommel en driedelig duikelrek. De gemeente heeft geprobeerd, ondanks de beperkte ruimte en de aanwezigheid van bomen, zoveel mogelijk speelwaarden te laten terugkomen in het ontwerp: klimmen, glijden, schommelen, wippen en duikelen.

Buurtbewoners dachten mee over het ontwerp. De keuze voor de toestellen is volgens de gemeente gebaseerd op het aantal kinderen in de buurt, hun leeftijd en de verwachte ontwikkeling hiervan in de komende jaren.

De werkzaamheden staan gepland voor oktober of november en duren naar verwachting maximaal twee weken, afhankelijk van het weer. Tijdens de bouw kan er niet worden gespeeld.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Hamakerlaan (Noordoost)

Ook de speelplek aan de Hamakerlaan in Tuindorp-Oost krijgt een opfrisbeurt. Op basis van een stemming onder bewoners is gekozen voor het ontwerp met een speelhuisje, dat tweederde van de stemmen kreeg. Er komt een nieuwe vogelnestschommel, een speelhuisje met glijbaan, twee voetbal-klappalen, een picknickbank en een jeu-de-boulesbaan. De betonnen poefjes en het metalen klimrek worden gerenoveerd.

De werkzaamheden staan gepland tussen 22 september en 12 oktober (week 39 t/m 41), afhankelijk van het weer. De speelplek is dan afgezet met bouwhekken vanwege veiligheidsredenen.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Miltenburgstraat (Noordwest)

Aan de Miltenburgstraat worden oude speeltoestellen vervangen door nieuwe. Op een veldje tussen de bomen komen een dubbele schommel, een veerwip, een draaitol, twee glijbanen, een avonturenparcours met een klimnet, klimtakken en een balanceerbaan. Ook wordt een calisthenicstoestel geplaatst voor sportieve buurtbewoners, waarop je oefeningen met je lichaamsgewicht kunt doen.

De buurt stemde op ontwerp 1 uit twee voorstellen, gebaseerd op eigen wensen van de buurt in een online enquête. Na vertraging door een boomonderzoek starten de werkzaamheden op 25 augustus en zijn ze uiterlijk 5 september klaar. Updates zijn te vinden via speleninjebuurt.nl/miltenburgstraat-utrecht.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Satijnvlinder (Leidsche Rijn)

De kleine speelplek aan de Satijnvlinder wordt vernieuwd op basis van ontwerp 2 van firma Lappset. Het nieuwe plan omvat een tweedelig duikelrek, een klimpilaar, een labyrintspel en een glijbaan.

De werkzaamheden vinden plaats in week 35, die start op 25 augustus. Eerst worden de oude toestellen verwijderd en het kunstgras weggehaald. Daarna volgt de plaatsing van de nieuwe speeltoestellen, het aanleggen van nieuw kunstgras en het plaatsen van een hekwerk.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Bethunepolder (Vleuterweide)

Voor de speelplek aan de Bethunepolder zijn twee ontwerpen gemaakt op basis van reacties uit de buurt. Beide opties bieden ruimte voor sport, een klimgedeelte voor oudere kinderen en toestellen voor de jongsten.

Tot 19 september kunnen bewoners stemmen op hun favoriete ontwerp via speleninjebuurt.nl/bethunepolder-utrecht. Op 26 september wordt de uitslag bekendgemaakt. De uitvoering staat gepland voor eind 2025 of begin 2026.

Ontwerpen in de maak

De gemeente werkt op dit moment ook aan verschillende ontwerpen voor nieuwe speelplekken, zoals één in de Makassarstraat in Lombok. Ook wordt het ontwerp voor een nieuwe speelplek aan de Celsiuslaan in Noordwest in september gemaakt. Het ontwerp voor een nieuwe speelplek in het Wilhelminapark verwacht de gemeente in september of oktober te kunnen delen.