Dierenambulance Utrecht deelt treurig bericht over ongechipte katten

De Dierenambulance Utrecht deelt in een bericht op Instagram een verdrietige foto van een aantal overleden katten. De dieren zijn buiten overleden en ongechipt. Zorgelijk, zegt de organisatie: “Het is nog niet eens hoogseizoen en we komen nu al om in de aangereden katten.”

De foto van de overleden katten kan als schokkend worden ervaren. Dat is ook de reden waarom DUIC de afbeelding heeft vervaagd. Ook de dierenambulance zegt lang te hebben getwijfeld of ze de foto moesten plaatsen. Zo zeggen zij in een bericht op Instagram: “We hebben lang getwijfeld om dit te plaatsen, maar het is ook een stukje realiteit waar wij heel verdrietig en boos van worden.”

Chippen, Castreren of steriliseren

Volgens de dierenambulance gebeurt het namelijk nog te vaak dat katten, en in dit geval katers, ongechipt en niet geneutraliseerd zijn. Door het bericht te delen willen ze aandacht vragen voor dit probleem: “Elke dag halen wij gewonde en of overleden katten op waar geen chip in zit. Wij kunnen dan geen eigenaar contacten.”

Wat minstens zo belangrijk is volgens de dierenorganisatie, is om katers te castreren of steriliseren, ook wel neutraliseren genoemd. “Hiermee voorkom je ongewenste nestjes.” De ongecastreerde katers vechten anders regelmatig met elkaar, wat allerlei gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Bovendien worden de dieren sneller aangereden ‘omdat ze achter hun hormonen aan gaan en verder weg dwalen’.

Een hoop dieren

Volgens de dierenambulance zijn er nu al een hoop overleden katers die zij hebben moeten ophalen. “Het is nog niet eens hoogseizoen en we komen nu al om in de aangereden katten. We zien al op tegen de bergen die nog gaan komen. En hoe leuk de kittens ook zijn, we zien er liever niet zoveel op straat.”

In dat licht sluit de ambulance af met een boodschap: “Laten we met zijn allen bewuster worden van wat we doen met onze dieren.”