Dijksma: ‘Niet iedereen weet het, maar drugs is een groot probleem in Utrecht’

De kersverse Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma noemde de aanpak van drugscriminaliteit een van de belangrijke onderwerpen voor aankomende tijd. “Met name in Utrecht werkt drugshandel heel ontwrichtend.” Dat zei Dijksma vrijdagavond in het televisieprogramma Op1.

Jeroen Pauw, presentator van Op1, zei dat drugs wel een ‘kwestie’ is in Utrecht. Dat beaamde Dijksma. “Niet iedereen weet het, maar drugs is echt een groot probleem in de stad. Het is dan ook een van de belangrijke onderwerpen voor de aankomende tijd.”

Dijksma sprak gisteravond ook over de actie van de politie waarbij meerdere dealers waren opgepakt. “We hebben de afgelopen dagen weer een grote actie gehad om straatdealers op te pakken en versneld voor te leiden. […] Ik vind dat we vanuit de bovenwereld de onderwereld heel hard moeten aanpakken.”

Hoog Catharijne

Naast de aanpak van drugscriminaliteit werd er ook over andere onderwerpen gesproken. Zo zei Dijksma dat de stad er de afgelopen 25 jaar flink op vooruit is gegaan.

“Ik kwam vroeger al veel in Utrecht. Er waren veel vergaderingen van het jongerenplatform waar ik ook bijzat. Als ik dan ’s avonds de laatste trein terug moest pakken naar het hoge noorden liep ik doodsbang door een toen nog desolaat Hoog Catharijne. Het is echt geweldig om te zien hoe dat gebied nu, 25 jaar later, is veranderd.”

Ondanks dat Dijksma veel in Utrecht is geweest, heeft ze nooit in de stad gewoond. Pauw voelde haar aan de tand voelen door te vragen of ze wist wat een broodje Mario was. “Dat is een Italiaanse bol. Daar zit van alles en nog wat op, zoals salami. Het is het lekkerste broodje van Utrecht”, aldus Dijksma.

