Politie Utrecht houdt in drie dagen twaalf mannen aan op verdenking van drugsdealen

Twaalf mannen zijn van maandag tot en met woensdag in Utrecht-Zuid aangehouden op verdenking van drugsdealen. Dat gebeurde naar aanleiding van een gezamenlijke opsporingsactie van de politie, de gemeente, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie (OM).

In een drie dagen durende actie werden er twaalf dealers, met de leeftijden van 18 tot en met 31 jaar, van straat gehaald. Van hen komen er negen uit Utrecht en drie uit IJsselstein.

In totaal nam de politie een kleine 25.000 euro in beslag, 150 gram cocaïne, ruim 500 gram hasj en een grote hoeveelheid heroïne, 25 bolletjes en twee zakjes bruine cocaïne, 78 bolletjes en 85 zakjes witte cocaïne en negen pillen.

‘Drugshandel ontmantelen’

In het kader van de gezamenlijke opsporingsactie werden er in november en eerder in december ook al vier dealers opgepakt. De aanhoudingen horen bij een aanpak van drugshandel waar ook de gemeente, Belastingdienst en OM deel van uitmaken.

Burgemeester Dijksma: “De politie geeft met de vele arrestaties, de afgelopen dagen én de afgelopen maanden een belangrijk signaal af: drugshandel loont niet en pakken we hard aan. Het onderzoek gaat door en we benutten alle mogelijkheden om deze drugshandel verder te ‘ontmantelen’.”

Het afgelopen jaar zijn in verschillende onderzoeken, gericht tegen de drugshandel in Utrecht-Zuid, ook al elf verdachten aangehouden. Acht van hen zijn veroordeeld tot jeugddetentie en gevangenisstraffen tot 18 maanden.

Jongeren in criminaliteit

In samenwerking met hulpverleners, ouders, jongerenwerk en scholen in de buurt wil de gemeente Utrecht de aanwas van jongeren in de criminaliteit proberen tegen te gaan.

Op scholen wordt er bijvoorbeeld een brief verspreid over de aanhoudingen. Het is de bedoeling dat leerkrachten de zaak dan in de klas kunnen bespreken. Ouders die zich zorgen maken om hun kind, kunnen ook rekenen op hulpverlening.