Dit is het stappenplan van het Kabinet voor opheffen lockdown

Premier Rutte en minister De Jonge hebben woensdag tijdens de persconferentie een stappenplan gepresenteerd om uit de lockdown te komen. De intelligente lockdown zal in vier stappen worden versoepeld en de eerste maatregelen worden op 11 mei opgeheven. Van verplichte mondkapjes in het openbaar vervoer tot terrassen die weer open mogen, lees hieronder de stappen. Onderaan dit bericht is een handige afbeelding waar de maatregelen op te zien zijn.



Mei

Vanaf 11 mei hoeven mensen alleen nog thuis te blijven als ze klachten hebben. Wel moeten mensen nog steeds anderhalve meter afstand houden, vaak handen wassen en thuiswerken.

Bibliotheken mogen ook weer open vanaf 11 mei

De meeste contactberoepen zoals masseurs, kappers en nagelstudio’s en rijinstructeurs mogen vanaf 11 mei weer aan het werk, maar alleen op afspraak. Mondkapjes worden voor kappers niet verplicht, maar er moet wel anderhalve meter afstand zijn tussen klanten.

Mensen mogen vanaf 11 mei weer in groepen van tien mensen bij elkaar komen. Iedereen boven de 18 jaar mag dan ook weer buiten sporten, mits het een niet-contactsport is. Wedstrijden gaan voorlopig nog niet door.

Juni

Het openbaar vervoer gaat vanaf 1 juni weer volgens de normale dienstregeling rijden. Wel zijn reizigers dan verplicht om een mondkapje te dragen. Ongeveer 40 procent van de zit- en staanplaatsen zijn beschikbaar.

Terrassen mogen op 1 juni weer open, waarbij gasten wel anderhalve meter afstand moeten houden. Voor kroegen, restaurants, bioscopen en theaters geldt dat ze ook open mogen, met een maximum van 30 personen en alleen op reservering.

Middelbare scholen zullen op 2 juni, na Pinksteren, weer open gaan.

Juli en september

Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken weer open. Ook kan het maximum aantal bezoekers hopelijk worden uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen en concertzalen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.

Vanaf 1 september gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers.

Alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.

Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen.

Verpleeghuizen

Verder komt er een pilot met een ruimere bezoekregeling voor verpleeghuizen. Per GGD-regio zal de pilot in één verpleeghuis worden opgestart, om te kijken hoe bezoek weer kan gaan plaatsvinden. Een begindatum voor de pilot is nog niet bekend.

De week voordat een maatregel versoepeld zou worden, wordt op basis van adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) gekeken of de versoepeling nog steeds door kan gaan.