Dit jaar meer dan 300.000 bezoekers naar Kasteel de Haar

Kasteel de Haar trok dit jaar meer dan 300.000 bezoekers naar Haarzuilens. Volgens de organisatie was 2019 het meest succesvolle jaar ooit voor het grootste kasteel van Nederland.

“Het is ongelofelijk dat we zoveel mensen hebben mogen verwelkomen de afgelopen jaren, met als klap op de vuurpijl dit jaar, waarin meer dan 300.000 mensen het kasteel bezochten”, zegt Anetta de Jong, directeur van Stichting Kasteel de Haar.

De afgelopen 20 jaar maakte het monumentale gebouw zowel binnen als buiten een flinke restauratie mee. Volgend jaar worden de laatste werkzaamheden afgerond. ”Dat zullen we in 2020 natuurlijk vieren met feestelijke activiteiten en een officieel tintje”, aldus De Jong.

300.000ste bezoeker tijdens ‘Sprookjes van De Haar’

Het evenement ‘Sprookjes van De Haar’ is volgens de organisatie populair onder de bezoekers. Jaarlijks trekt het zo’n tienduizend mensen. De 300.000ste bezoeker was onderweg naar het evenement en kreeg als bedankje een grote bos bloemen. Tijdens Sprookjes van De Haar volgen bezoekers een speurtocht langs opmerkelijke plekken in het kasteel.