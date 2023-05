Dit jaar verdwijnen er nog tientallen parkeerplekken voor auto’s in binnenstad Utrecht

De gemeente Utrecht ziet graag minder auto’s en daarbij ook minder parkeerplekken voor auto’s in de binnenstad. Daarom verdwijnen er jaarlijks parkeerplaatsen, dit jaar gaat het om zo’n 65 plekken.

Een auto kan handig zijn, maar al die auto’s nemen ook veel ruimte in beslag. De gemeente Utrecht ziet in de binnenstad van Utrecht graag meer ruimte voor voetgangers, fietsers, groen en om elkaar te ontmoeten. Daarom ziet de gemeente ook graag dat de binnenstad autoluwer wordt.

Een van de manier om dat voor elkaar te krijgen is het opheffen van parkeerplaatsen op straat. Dit gebeurt stapsgewijs met tientallen per jaar. In 2023 moeten er zo’n 65 parkeerplaatsen verdwijnen. Op het Janskerkhof gaan 25 plekken weg, aan de Oudegracht 20 stuks, naast Park Paardenveld 16 parkeerplaatsen en nog 4 op verschillende andere plekken.

De ruimte die vrijkomt op het Janskerkhof en langs de Oudegracht gaat vooral gebruikt worden voor fietsparkeerplekken. De ruimte bij Paardenveld wordt gebruikt bij de herinrichting van het park.