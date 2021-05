Dit jaar verdwijnen er zo’n 50 parkeerplaatsen uit de Utrechtse binnenstad

Er gaan nog dit jaar zo’n vijftig parkeerplekken uit de Utrechtse binnenstad verdwijnen. Dit wordt gedaan aan de Oudegracht, het Janskerkhof en op de hoek van de Keukenstraat en Nieuwegracht. Hierdoor komt meer ruimte in het centrum vrij voor bijvoorbeeld bankjes, groen en fietsparkeerplekken.

De gemeente spreekt al langer de wens uit om de Utrechtse binnenstad autoluwer te maken. Dit moet stapsgewijs gebeuren. Een van de manieren die de gemeente hiervoor gebruikt is door ingeleverde parkeervergunning niet opnieuw uit te geven.

De financiering om de eerste 40 á 50 parkeerplekken op te heffen is nu rond. Hoeveel plekken precies gaan verdwijnen wordt in samenspraak met omwonenden en andere belanghebbenden bepaald.

Oudegracht

De gemeente heeft contact gezocht met een aantal bewoners van de Oudegracht. Zij hebben in samenspraak met medebewoners een voorstel gemaakt over parkeerplekken die in hun straat weggehaald kunnen worden. De gemeente gaat nu op basis van het voorstel en de eigen ambities een plan uitwerken.

Dat voorstel wordt vervolgens weer met de bewoners wordt besproken. Daarbij wordt ook gekeken of er nog aanvullende wensen zijn zoals bankjes, groen, fietsparkeerplekken of iets anders.

Janskerkhof

Aan de oostzijde van het Janskerkhof kunnen volgens de gemeente 13 parkeerplekken worden opgeheven. Hierdoor komt ruimte vrij voor voorzieningen zoals extra fietsparkeerplekken. Ook kunnen de wortels van de monumentale plataan die op de noordoosthoek van het plein staan vrij worden gemaakt.

Bij het maken van de plannen voor het Janskerkhof heeft de gemeente ook gesproken met de standhouders en marktmeester van de Bloemenmarkt. Zij hebben aangegeven zich zorgen te maken omdat parkeren voor klanten moeilijker wordt.

“Ze hebben daarom een aantal wensen meegegeven, zoals het realiseren van één of twee extra gehandicaptenparkeerplaatsen, die we in de verdere uitwerking zo veel mogelijk meenemen”, aldus de gemeente. Het uiteindelijke plan wordt vervolgens voorgelegd aan omwonenden.

Nieuwegracht

Tot slot moeten er op de hoek van de Keukenstraat en Nieuwegracht twee parkeerplekken verdwijnen. Stadsbedrijven heeft aangegeven grote moeite te hebben om met de vuilniswagen – een lichte binnenstadsauto – de bocht te maken. De gemeente gaat nu in overleg met de bewoners.

De gemeente gaat ondertussen met bewoners en ondernemers aan de slag om nieuwe locaties in de binnenstad te vinden waar in de toekomst meer parkeerplekken weggehaald kunnen worden.

Parkeergarages

Als alternatief voor parkeren in de binnenstad kunnen vergunninghouders hun auto ook kwijt in een van de parkeergarages rond het centrum. “Er is enige ruimte beschikbaar in de verschillende parkeergarages en met het extra aanbod in de Klépierre garages zijn er voldoende alternatieven beschikbaar voor vergunninghouders die graag in een garage willen parkeren”, aldus de gemeente Utrecht