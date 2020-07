Dit zijn de eisen waar de nieuwe burgemeester van Utrecht aan moet voldoen

De gemeenteraad heeft bekendgemaakt aan welke eisen de nieuwe burgemeester van Utrecht moet voldoen. Zo moet de opvolger van Jan van Zanen uitblinken in ‘invoelend communiceren en verbinden, doordacht en doortastend optreden en navolgbaar handelen’.

In een vier pagina’s tellend document zijn de verschillende eisen terug te lezen. Wat er in de profielschets naar voren komt is dat de nieuwe burgemeester ervoor moet zorgen dat iedereen in de stad gehoord wordt.

“Je recht je rug voor mensen die moeite hebben om mee te komen en vertolkt de stem van degene die niet aan tafel zit. Wanneer het debat in de stad polariseert, ga je erop af. Inwoners die zich niet gekend voelen, zoek je op.”

Tunnelvisie

Alle ervaringen die de burgemeester in de stad opdoet, moeten vervolgens worden meegenomen naar de politieke arena. “Je houdt ons scherp door aandacht te vragen voor verschillende perspectieven. Zo behoed je ons voor tunnelvisie en zorg je ervoor dat belangen van inwoners in beeld zijn.”

Een belangrijke taak van een burgemeester is het handhaven van openbare orde en veiligheid. Dit staat dan ook in de profielschets omschreven. “Samen met de politie en het Openbaar Ministerie sta je voor de veiligheid van Utrecht en neem je besluiten die nodig zijn.”

Demonstratierecht

Een burgemeester kan soms voor ingewikkelde keuzes komen te staan. “Je neemt hierin een eigenstandige positie in, maar je werkt niet solitair. Utrecht trekt graag samen met je op. […] Je bent daarbij navolgbaar en consequent in je handelen, onderbouwt de stappen die zijn gezet en legt uit hoe keuzes tot stand zijn gekomen. Bijvoorbeeld wanneer het demonstratierecht een bedreiging vormt voor de openbare orde en veiligheid.”

Vorige maand deed de Utrechtse gemeenteraad een oproep. Er werd aan inwoners gevraagd mee te denken aan welke eisen de nieuwe burgemeester moet voldoen. Ruim 1.000 Utrechters reageerden op deze oproep.

Vrouw

Daaruit kwam naar voor voren dat veel mensen graag zien dat de nieuwe burgemeester niet te oud is. Dat zou namelijk niet passen bij het karakter van de stad. Ook hebben veel Utrechters aangegeven dat ze graag een vrouw de ambtsketen zien dragen.

Daarnaast is uit de oproep gebleken dat veel mensen een onafhankelijke, representatieve en ervaren burgemeester willen. Donderdagavond wordt tijdens de raadsvergadering de vacaturetekst definitief vastgesteld.