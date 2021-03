Dit zijn de plannen voor de herinrichting van de Ooster- en Westerkade

De gemeente Utrecht heeft woensdag de aangepaste plannen voor de herinrichting van de Oosterkade en Westerkade openbaar gemaakt. De plannen zijn aangepast op basis van reacties van omwonenden, nieuw beleid en onderzoeken.

De huidige inrichting is volgens de gemeente, met het oog op de gezonde en duurzame ontwikkeling van de binnenstad, niet meer van deze tijd. Ook zijn de twee kades belangrijk geworden door de komst van station en parkeergarage Vaartsche Rijn, de Uithoflijn en de ontwikkeling van Rotsoord.

De gemeente gaat met de herinrichting van de kades de zogenoemde ‘zone A’ buiten de singels uitbreiden. Dat betekent dat de nadruk ligt op voetgangers, fietsers en verblijfskwaliteit, terwijl de auto te gast is en parkeren op straat wordt verminderd. De kades zijn dan ook aangewezen als autoluw gebied.

Plantvakken, geveltuinen en klimplanten

Op de Ooster- en Westerkade verdwijnen in totaal 59 parkeerplekken. De plek die daarmee vrijkomt, wordt ingevuld met plantvakken en fietsparkeerplaatsen. Op straat komt meer groen en er komen meer locaties voor geveltuinen.

Waar mogelijk komen aan de gevelzijde klimpalen met klimplanten die los van de gevel staan. Het regenwater wordt afgekoppeld van het vuilwaterriool, waardoor regen infiltreert in de bodem en wordt afgevoerd naar de Vaartsche Rijn.

Trappen

Verder worden de bestaande hekwerken bij de kadermuur opgeknapt en komen er ondergrondse afvalcontainers in de kadestrook. De trappen aan het water worden breder en minder diep, waardoor er meer ruimte op de kade komt om erlangs te lopen. Langs de Oosterkade komen niet vijf trappen, zoals eerder gepland, maar drie. Twee daarvan zijn nieuw, eentje is er al.

Door het weghalen van een van de trappen op de Oosterkade, kan een extra boom worden geplant. De bomen worden op beide kades 8 tot 15 meter hoog. Uit onderzoek blijkt dat dit noodzakelijk is voor de kadeconstructie.

Reacties

Bewoners, ondernemers en de gemeente hebben samen gewerkt aan het voorlopig ontwerp. Veel bewoners zijn positief over de plannen, maar een aantal van hen heeft ook zorgen. Bijvoorbeeld over een toename van overlast juist doordat de kades prettiger worden gemaakt om te verblijven. De gemeente zegt nog met omwonenden in gesprek te zijn over manieren om eventuele overlast te verminderen.

Het voorlopig ontwerp moet nog worden voorgelegd ter besluitvorming. Daarna volgen online spreekuren voor vragen, een reactieperiode en het uitwerken van het definitieve ontwerp. De werkzaamheden moeten beginnen in het eerste kwartaal van 2022.