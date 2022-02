Dit zijn de plannen voor het nieuwe Landschapspark Oud Zuilen in Utrecht

Het bos- en weilandgebied tussen de Vecht en de 2e Polderweg in Utrecht moet anders worden ingericht. De gemeente wil het gebied toegankelijker maken door bijvoorbeeld meer wandelpaden aan te leggen, waardoor er extra openbaar groen ontstaat in de groeiende stad. Het plan voor Landschapspark Oud Zuilen staat nog in de kinderschoenen en het is de bedoeling dat omwonenden en andere belanghebbenden met ideeën komen over de invulling. “Het zou mooi zijn als het park wordt vormgegeven door de gebruikers”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk tijdens een wandeltocht door het gebied.

Specifiek gaat het om een gebied van 40 hectare dat ligt tussen de Vecht in het westen, Slot Zuylen in het noorden, bedrijventerrein Overvecht-Noord in het oosten en de Franciscusdreef in het zuiden. De grond is van de gemeente en iets meer dan de helft is verpacht aan een boer en de overige 15 hectare bestaat uit bosstroken.

Het gebied is onderdeel van Unesco Wereld Erfgoed en is ook deels onderdeel van een rijksmonument. Zo sluit het weiland en het bos in het noordwestelijke deel aan bij Slot Zuylen. In het zuidoosten ligt Fort aan de Klop, dat onderdeel is van de Hollandse Waterlinie. Het weiland waar dit op uitkijkt kon ten tijde van oorlog onder water gezet worden om zo een natuurlijke barrière te vormen. Hier liggen nu de zogenoemde ‘verboden kringen’. Binnen deze gebieden gelden strenge regels over bijvoorbeeld bouwwerken en beplanting.

Woningen

“Dat is ook de reden dat er bijvoorbeeld geen woningen in dit gebied gebouwd mogen worden, maar we mogen het ook niet volgooien met bomen. De zichtlijnen vanaf zowel Slot Zuylen als het fort moeten open blijven”, vertelt de wethouder.

Dit betekent dat er goed nagedacht moet worden over de toekomstige invulling. De gemeente heeft al een schets gemaakt waarop te zien is dat er meer wandelpaden in het gebied komen, zodat de losse delen beter met elkaar in verbinding komen. Ook is te zien dat ondanks de cultuurhistorische waarde en de uitdagingen die dat met zich meebrengt wel degelijk plek is voor verblijfsplekken. “Er kan echt wel wat”, aldus Van Hooijdonk. “Verwacht echter geen groot muziekfestival, maar kleinschalige initiatieven van omwonenden juichen wij juist van harte toe. Hierdoor raken zij juist nog meer betrokken bij het park.”

Dieren

Het gebied is ook populair bij veel dieren. Op sommige momenten van de dag zijn er tientallen ooievaars te bespeuren in het gras. Ook ganzen, kieviten, vleermuizen, reigers, spechten en allerlei insecten weten hun weg naar dit stukje natuur in de stad te vinden. Van Hooijdonk: “Wij willen ervoor zorgen dat dit zo blijft. Zo zijn we van plan om in het meest zuidoostelijke deel de oude loop van de Vecht weer terug te laten komen met daarbij kleine poelen en natuurlijkvriendelijke oevers. Dit maakt het gebied aantrekkelijker voor amfibiën en vogels.”

Zoals eerder gezegd staat het plan nog in de kinderschoenen. Zo wordt nu bijvoorbeeld nog onderzocht of het mogelijk is om de 2e Polderweg – die een paar honderd jaar oud is en vroeger dienst deed als verbindingsweg tot het fort – deels afgesloten kan worden voor auto’s. Hierdoor wordt bijvoorbeeld het volkstuinencomplex makkelijker bereikbaar voor wandelaars en onderdeel van meerdere ommetjes door het gebied. Ook wordt er gekeken naar een mogelijke brug over de Vecht die het voor recreanten uit Zuilen makkelijker moet maken het nieuwe park te bereiken.

Drukte

De wethouder benadrukt tot slot dat er in Utrecht veel vraag is naar openbaar groen. “Kijk bijvoorbeeld naar de drukte in onder andere het Griftpark en het Wilhelminapark op zonnige dagen. Dat laat zien dat er meer ruimte nodig is.”

De gemeente is benieuwd naar de ideeën van betrokkenen van het gebied. De eerste bewonersbijeenkomst is op 23 februari. Vervolgens wordt het plan verder uitgewerkt en waarschijnlijk beginnen de aanpassingen eind 2024.

