Dodelijk ongeluk op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht

Op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is in de nacht van woensdag op donderdag een dodelijk ongeluk gebeurd. De weg is afgesloten voor onderzoek.

Kort voor 3.30 uur kwam er een melding binnen van een voertuig dat te water was geraakt, maar het is nog onduidelijk wat zich heeft afgespeeld. De politie kon donderdagochtend nog niet veel vertellen over wat er precies gebeurd is, omdat ter plaatse nog onderzoek wordt gedaan.

De Amsterdamsestraatweg is vanwege het onderzoek afgesloten tussen de Zuilenselaan en het Theo Thijssenplein. Het is nog niet duidelijk wanneer de weg weer open kan. De politie roept mensen die iets gezien hebben of camerabeelden hebben om zich te melden via 0900-8844.