Dolle Mina’s ‘breien’ onder het Utrechtse bollendak een eind aan abortus als strafbaar feit

Dolle Mina, de feministische actiegroep die opkomt voor gelijke rechten voor vrouwen, organiseerde donderdagavond een opvallende actie onder het bollendak op het Stationsplein in Utrecht. Om aandacht te vragen voor veilige abortuszorg, werd er letterlijk en figuurlijk een eind gebreid aan abortus als strafbaar feit.

Met deze actie refereert de actiegroep aan de onveilige doe-het-zelfalternatieven die in het verleden werden gebruikt om zelf abortus te plegen. Hierbij werden vaak breinaalden en kledinghangers gebruikt. Dolle Mina vreest dat mensen weer hun toevlucht gaan nemen tot deze onveilige alternatieven, wanneer veilige abortuszorg niet meer toegankelijk is.

Tekst loopt door onder afbeelding

Nooit meer terug naar de breinaald

Op dit moment staat het abortusrecht nog steeds in het Wetboek van Strafrecht. Onder het mom ‘Nooit meer terug naar de breinaald’ lieten de Dolle Mina’s donderdagavond een tegengeluid horen tegen de conservatieve partijen die abortus en zelfbeschikking niet als grondrecht willen erkennen.

Tekst loopt door onder afbeelding

Geen zaken combineren

Dolle Mina liet met deze actie zien waar breinaalden wél voor bedoeld zijn. Volgens de actiegroep zijn breinaalden enkel voor breien, dienen kleerhangers alleen voor het ophangen van kleding en zijn artsen verantwoordelijk voor het uitvoeren van een veilige afbreking van een zwangerschap. “We willen nooit meer terug naar een tijd waarin vrouwen deze zaken moeten gaan combineren”, aldus Dolle Mina.

Tekst loopt door onder afbeeldingen

Verkiezingen

Mede-organisator Klaartje Slot benadrukt het belang van deze actie, zeker nu de verkiezingen dichtbij komen. “Het is van groot belang je goed in te lezen in waar een politieke partij voor staat rondom abortuszorg”, aldus Slot. “Hier willen we mensen graag op wijzen, zodat dit meegenomen kan worden in hun stem.”

De actie van donderdagavond zou eigenlijk op de Neude worden gehouden, maar vanwege storm Benjamin is deze verplaatst naar het Stationsplein, onder het bollendak.

Ken jij de verhalen achter Catharijne? Gerard Aaftink brengt een boek uit over het onderbelichte stadsdeel en is – in samenwerking met DUIC – een crowdfunding gestart om de productie van het boek te realiseren. Ben je nieuwsgierig naar de rijke geschiedenis van Catharijne en wil je een nieuw beeld van Utrecht? Steun dan de crowdfunding en reserveer ‘Catharijne op een kantelpunt’.