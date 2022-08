Domstad Rudie tekent iconische gebouwen van Utrecht na op zijn iPad

Supergedetailleerd of juist strak en simpel, maar altijd ‘iets mooier dan de werkelijkheid’: de tekeningen van ‘Domstad Rudie’ uit Lunetten in Utrecht zetten verschillende Utrechtse iconische gebouwen in het zonnetje. Op zijn iPad werkt Ruud van den Berg heel wat uren aan zijn vectortekeningen, die hij met veel trots laat zien.

“Ik begon met tekenen op de lagere school. Tekenen werd al snel een hobby van mij en ik bleef het ook op de middelbare school doen. Ik kwam er toen achter dat ik beter was in lijntekenen dan in vrij tekenen.” Toen hij met pensioen ging en alles door corona stil kwam te liggen, wilde Ruud weer wat oppakken. “Toen zei mijn vrouw tegen mij: ‘Je moet weer wat met tekenen gaan doen.’

Ik heb het toen eerst met een schetsboek geprobeerd, maar dat hield ik niet lang vol. Ik ben 70 en mijn ogen worden snel moe. Daarom teken ik nu op mijn iPad.” Na jarenlang te hebben gewerkt in de automatisering op verschillende beurzen, weet Ruud alle vernuftige technische functies van zijn tablet zich snel eigen te maken – anders dan de meeste mensen van zijn leeftijd.

112 meter

“Ik heb een app die ik gebruik voor het tekenen, de app heet Adobe Fresco”, gaat Ruud verder. “Daarmee is het mogelijk om in verschillende lagen te tekenen.” Dat betekent dat je de bijvoorbeeld de achtergrond ook op het eind nog kan aanpassen. “Ik maak vectorafbeeldingen, een heel apart iets. Die tekeningen kan je eindeloos uitvergroten, zonder dat ze onscherp worden.”

Vectorafbeeldingen zijn digitale afbeeldingen die zijn samengesteld uit verschillende vormen. De die vormen zijn omschreven als een wiskundige formule, die standhoudt als je de afbeelding vergroot of verkleint. Daardoor worden ze niet ‘korrelig’ als je erop inzoomt. “Ik zou dus de Domtoren kunnen natekenen en die op 112 meter kunnen laten afdrukken, als er papier was met die afmeting.”

Blauwe luchten

De tekeningen van Ruud lijken misschien op foto’s, maar dat zijn ze niet. “Ik gebruik wel foto’s voor mijn tekeningen. Daarbij zorg ik eerst dat het een mooie, aantrekkelijke afbeelding is. Ik zet de foto eerst op mijn computer en die bewerk ik dan met Adobe Illustrator. Ik wil eigenlijk dat het er mooier uit komt te zien dan in werkelijkheid; alle troep moet weg.”

Langslopende personen, geparkeerde auto’s en ‘ontsierende’ hekjes poetst Ruud zorgvuldig weg. Ook krijgt de afbeelding een echte ‘Domstad Rudie-lucht’. “Dat is een kleur blauw die ik het mooiste voor de lucht vind. Die is altijd hetzelfde en zorgt voor een soort eenheid in de tekeningen.”

Expositie

Een tijd lang was een aantal werken van Domstad Rudie te vinden bij een Utrechtse kunsthandel, maar die samenwerking is inmiddels beëindigd. “Ik kreeg te vaak ‘Dit hebben we al’ te horen, en dat vond ik niet leuk. Ik wilde toch dat anderen ook konden genieten van mijn werk. Daarom ga ik mijn werk exposeren bij buurthuis De Musketon in Lunetten.”

Voor de expositie heeft Ruud een selectie van zijn werken gekozen, wat nog niet zo eenvoudig was. “Ik heb nu 100 tekeningen gemaakt van Utrechtse gebouwen, maar ook snelportretten van mijn familie en van mijn hondje. Het zijn allemaal mijn kindjes, mijn tekeningen.”

De expositie in De Musketon is vanaf 14 september tot en 31 oktober. De officiële opening is op 16 september, waarvoor aanmelden gewenst is. Rudie laat alvast weten dat de leukste aanmelding een gesigneerde kunstreproductie krijgt.