Domtoren in Utrecht luidt zaterdag ‘noodklok voor het klimaat’

Het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG) gaat zaterdag om 12.00 uur de Noodklok voor het Klimaat luiden. De luiding is op verzoek van Grootouders voor het Klimaat en vindt plaats op veertien plekken in Nederland.

Het UKG kiest ervoor om één klok te luiden. Het gaat om een zware, indrukwekkende klok, namelijk de Martinus in de Domtoren. Sint Martinus, de schutspatroon naar wie de klok genoemd is, behoedt de stad voor gevaar en onheil. Het UKG vindt dat daartoe ook de bedreiging van ons leefmilieu kan worden gerekend.

De klokken worden geluid in Utrecht en nog dertien andere plaatsen in Nederland. Dat gebeurt op verzoek van Grootouders voor het Klimaat, een in 2016 opgerichte organisatie die streeft naar een leefbare aarde voor de volgende generaties. Met het luiden van de klokken roepen de grootouders de overheid en bedrijven op om onmiddellijk over te gaan tot het uitvoeren van afspraken over het verminderen van CO2-uitstoot in het belang van de toekomst van alle kleinkinderen.