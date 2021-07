Douwe Egbertsfabriek in Utrecht ontruimd na brand in koffieovens

De Douwe Egbertsfabriek in Utrecht is ontruimd vanwege een brand die is ontstaan na een stroomstoring. Hierdoor zijn de koffiebranders dichtgevallen, waardoor de temperatuur in drie ovens opliep.

De brandweer werd iets na 11.15 uur gealarmeerd. Omdat de temperatuur in de ovens opliep is de koffie die erin zat in brand gevlogen. Dit ging volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gepaard met ‘flinke rookvorming’.

Hierdoor moest het pand worden geëvacueerd. De drie ovens zijn inmiddels met behulp van de bedrijfsbrandweer naar buiten gebracht.

Momenteel wordt er nog nageblust. Volgens de woordvoerder van VRU duurt het niet lang voordat de medewerkers van de Douwe Egbertsfabriek weer naar binnen mogen.