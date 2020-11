Drie wijzen moeten Utrecht helpen bij het herstellen van het wervengebied

Een zogenoemde commissie van wijzen gaat (kelder)eigenaren in het wervengebied en het Utrechts gemeentebestuur adviseren over een gezamenlijke aanpak voor het herstel en behoud van het wervengebied.

De Utrechtse werven zijn uniek. Nergens in de wereld zijn de grachten zo opgebouwd als in onze stad. Alleen zijn de werven en de kelders niet altijd in goede staat. Daarom loopt er onder meer een jarenlang project om de wal- en kluismuren op te knappen. Dat gaat echter niet soepel, er is al veel te veel geld uitgegeven en het project werd flink onderschat.

Problemen zijn er niet alleen bij de wal- en kluismuren. Ook de kelders zijn veelal in slechte staat. De laatste jaren waren er op meerdere plekken in de stad verzakkingen. De Kromme Nieuwegracht en de Nieuwegracht zijn lang afgesloten geweest voor autoverkeer omdat het te gevaarlijk was.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Welk gebied?

Het wervengebied is het gebied binnen de singels en de waterlopen van de Oudegracht, Nieuwegracht, Lichtegaard, Kromme Nieuwegracht, Drift, Vismarkt, Zoutmarkt, Plompetorengracht, Choorstraat en de werven Lijnmarkt. Het gebied telt ca. 800 werfkelders. Regelmatig is het onduidelijk wie nu precies de eigenaar is van welk onderdeel van een stukje werf(kelder).

Omdat de gemeente het wervengebied goed wil bewaren, en er talrijke problemen zijn, is er in juli van dit jaar een nieuwe aanpak gepresenteerd. Het complete wervengebied moet aangepakt gaan worden, samen met alle eigenaren en beheerders.

Bewoner en werfkeldereigenaar Maarten van den Oever: “Het wervengebied is het hart van de stad Utrecht, de marktplaats waar iedereen elkaar ontmoet. En dus is het een belang voor de hele stad, niet alleen omdat het erfgoed is, maar omdat we elkaar daar allemaal tegenkomen.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Advies

Om dit te begeleiden is er nu dus een commissie van wijzen gepresenteerd. De commissie heeft de opdracht om zowel de keldereigenaren als de gemeente te adviseren. Het advies gaat over de rechten en plichten van eigenaren en de gemeente, over de eigendomsverhoudingen en over de samenwerkingsvorm van eigenaren en de gemeente in het herstel, beheer en behoud van het wervengebied.

Eigenaren en de gemeente kunnen hun vragen, praktijkvoorbeelden, belangen en zorgen met de commissie delen, zodat de commissie in algemene zin kan adviseren. Over individuele gevallen wordt niet geadviseerd. De commissie is gevraagd het advies komend voorjaar uit te brengen. De uitkomsten worden gebruikt voor het nieuwe plan voor het herstel, beheer en behoud van het wervengebied.

De commissie is een idee van grachtbewoner Peter Hustinx dat door de gemeenteraad en het college van B&W is omarmd. Peter Hustinx heeft samen met twee andere keldereigenaren en de gemeente de drie onafhankelijke experts in de commissie geselecteerd en de opdracht geformuleerd. Deze opdracht aan de commissie biedt de beste garantie voor een onafhankelijk advies over de samenwerking tussen gemeente en eigenaren.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

De heer mr. H.F.M. (Hans) Hofhuis, oud-president van de rechtbanken Den Haag en ‘s-Hertogenbosch en oud-vicepresident van de rechtbank Utrecht, tevens voorzitter;

De heer prof.dr.ir. J.G. (Jan) Rots, hoogleraar constructiemechanica aan de TU-Delft;

De heer drs. A.H.L.M. (Ton) van Snellenberg, programmamanager bij de gemeente Enschede en betrokken geweest bij de herontwikkeling van de wijk Roombeek na de vuurwerkramp.

Gelijkwaardig speelveld

Initiatiefnemer Peter Hustinx: “Ik zie de commissie van wijzen als een wegbereider voor een gelijkwaardig speelveld voor gemeente en bewoners/keldereigenaren. Met als doel een beheerplan waar bewoners/keldereigenaren en de gemeente zich aan willen binden.”

Wethouder Kees Diepeveen: “Het is heel belangrijk dat deze commissie bereid is hun expertise en wijsheid in te zetten voor het behoud van ons erfgoed. Ik hoop en verwacht dat hun onafhankelijk advies bijdraagt aan het vertrouwen van belanghebbenden en de kwaliteit van de afspraken die we gaan maken.”

Eerder dit jaar maakte DUIC onderstaande verhaal over de wal- en kluismuren.