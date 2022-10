Drinkpakken wordt niet meer uit Utrechts restafval gescheiden: ‘Impact is beperkt

Drankenkartons, zoals bijvoorbeeld lege pakken melk, worden niet meer uit het Utrechtse restafval gescheiden en ook niet meer gerecycled. Reden hiervoor is dat een van de grootste recyclers besloten heeft te stoppen.

Sinds vorig jaar hoeven Utrechters plastic, blik en pak-afval niet meer te scheiden van het restafval. Vanwege innovaties bij afvalverwerkingsfabrieken waren de machines namelijk beter in staat om de verschillende materialen uit elkaar te halen en ook de kwaliteit van het gescheiden afval was beter voor hergebruik.

Nu schrijft de gemeente dat ‘één van de grootste recyclers van papier en drankenkartons’ besloten heeft definitief te stoppen vanwege de hoge energiekosten en de teruglopende papierafzet. Gevolg hiervan is dat drankkartons niet meer uit het restafval worden gehaald en in de verbrandingsoven belanden.

Halve kilo

Hierdoor verwacht de gemeente dat er ongeveer een halve kilo afval per inwoner minder wordt gescheiden, op een totaal van zo’n 229 kilo restafval per inwoner per jaar. “Hoewel de impact beperkt is, past dit niet bij waar wij voor staan.”

Het probleem speelt niet alleen in Utrecht. Alle Nederlandse gemeenten die hun restafval laten nascheiden hebben hier namelijk mee te maken. “Daarom zetten wij ons in om het ontbreken van de verwerking van drankenkartons onder de aandacht te brengen tijdens het commissiedebat van de Tweede Kamer”, aldus het Utrechtse college.