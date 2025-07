Drinkwatervoorziening van Utrecht, Houten, Bunnik en Odijk onder druk vanwege bomen in Park Transwijk

De gemeente Utrecht gaat 116 bomen in Park Transwijk kappen omdat ze op een drinkwaterreservoir groeien en de constructie hier niet op berekend is. Als er, tijdens bijvoorbeeld een storm, schade ontstaat aan de opslag heeft dat direct gevolgen voor de drinkwatervoorziening van mensen in Utrecht, Houten, Bunnik en Odijk.

Rond 1960 is bij de aanleg van Park Transwijk een drinkwaterreservoir ter grootte van vier olympische zwembaden aangelegd. Deze opslag ligt nabij de Westdijklaan en Europalaan onder ongeveer een meter aarde. In de loop der tijd zijn er meer dan honderd bomen op deze grond gegroeid en het reservoir is hier eigenlijk niet op berekend.

“Uit onderzoek blijkt dat de aanwezige wapening in de betonconstructie voldoende is om de belasting van het aanwezige grondpakket te dragen. Echter, met het gewicht van de bomen en de extra windbelasting die de wortels op de grond overbrengen, is nooit rekening gehouden”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Als er schade aan het reservoir ontstaat, komt de drinkwaterlevering voor mensen in Utrecht en omliggende gemeenten per direct onder druk te staan. “Uitval van dit reservoir veroorzaakt calamiteiten in Utrecht, Houten, Bunnik en Odijk. De overige reservoirs in Utrecht hebben niet genoeg capaciteit om de eventuele uitval van het reservoir in Park Transwijk op te vangen.”

Herplant

Uit onderzoek is gebleken dat de bomen gekapt moeten worden en de gemeente is verantwoordelijk voor de herplant van nieuwe exemplaren. In Park Transwijk is plek voor 69 nieuwe bomen. Op andere plekken in de stad komen 12 bomen en op een terrein van Vitens, eigenaar van het reservoir, komen de overige 35 exemplaren.

Het dak van het drinkwaterreservoir wordt tot slot beplant met heesters. “Deze heesters vormen met hun wortels en gewicht geen bedreiging voor de constructie. Nieuwe bomen of een andere functie voor deze locatie zijn niet mogelijk, aangezien de dakconstructie niet is berekend op een andere belasting dan die van grond.”