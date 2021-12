Duizenden mensen lopen in Utrecht mee met Samen voor Nederland-demonstratie

Duizenden mensen waren zaterdagmiddag in Utrecht bij de demonstratie ‘Samen voor Nederland’ om onder meer tegen de coronamaatregelen te protesteren. De deelnemers verzamelden zich in Park Transwijk en liepen vanaf daar een route door de stad.

Volgens de gemeente waren er zo’n 5.000 demonstranten bij het protest aanwezig. In Park Transwijk was een podium opgebouwd met daarop het logo van Forum voor Democratie. Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen hield daar een korte toespraak voordat de protestmars begon.

“Het is onze taak om onze broers, zusters en de rest van de bevolking die gehypnotiseerd is, wakker te maken. We moeten deze strijd samen voeren en we moeten Nederlanders leren dat er iets belangrijker is dan leven en dood, en dat is dat je in vrijheid kan leven en baas kan zijn over je eigen lichaam.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Tegendemonstratie

Vervolgens liep de menigte vanaf het park richting de Socratesbrug. Via de Rijnlaan en de Waalstraat kwamen de demonstranten op de Jutfaseweg. Bij de Oranjebrug stond een handjevol tegendemonstranten. Op één van de spandoeken stond de tekst ‘Demonstreer niet met neonazi’s’ geschreven.

Via de Jutfaseweg liep de protestmars over de Vondellaan, Balijelaan om vervolgens via de Europalaan weer te eindigen in Park Transwijk.

Tekst loopt door onder afbeelding

Strafbare uiting

Volgens de gemeente Utrecht is in het park voor aanvang van de mars een ‘strafbare uiting’ in beslag genomen. De gegevens van de persoon die dit bij zich droeg zijn genoteerd en hiervoor is een proces-verbaal gemaakt. De demonstratie is verder rustig verlopen.