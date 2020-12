Duizenden mensen stappen op de fiets om te protesteren tegen verbreding van A27 bij Utrecht

Duizenden mensen fietsten zondagmiddag mee met een protest tegen de verbreding van de snelweg A27 bij Utrecht. De demonstratie begon om 13.00 uur op het Jaarsbeursplein en vanaf die plek begaf de stoet zich richting de Weide tot Vermaeck bij Amelisweerd.

Minister Cora van Nieuwenhuizen maakte vorige maand de plannen bekend voor de herinrichting van de infrastructuur rond Utrecht. In dat tracébesluit stond ook dat de A27 verbreed zou worden.

Het verbreden van die snelweg ter hoogte van Amelisweerd is al jaren een gevoelig onderwerp. Veel bewoners, politieke partijen en de gemeente Utrecht zijn tegen de verbreding, waar een deel van het groengebied voor moet verdwijnen. Het kabinet meent echter dat de verbouwing nodig is om het verkeer soepel te laten doorrijden.

Fiets

Vandaag werd er daarom gedemonstreerd. De fietsdemonstratie is een samenwerking van verschillende Utrechtse groepen, waaronder Extinction Rebellion Utrecht, Amelisweerd niet Geasfalteerd, Internationale Socialisten Utrecht en de Kerngroep Ring Utrecht (KRU).

Op het Jaarbeursplein, de verzamelplek van de demonstranten, hield schrijver, columnist en cabaretier Vincent Bijlo een toespraak. Zo noemde hij het plan van de minister ‘vreselijk, verschrikkelijk en dom’ oftewel, ‘VVD’. Daarnaast zei hij dat de verbreding niet kan doorgaan. “Asfaltfetisjisme is een doodlopende weg”, aldus Bijlo.

Tegemoetkoming

In de plannen van Van Nieuwenhuizen staat dat er ter compensatie van de gekapte bomen nieuwe groen wordt aangelegd. Daarnaast komt er een groene overkapping ter hoogte van Amelisweerd.

“Het nieuwe tracébesluit wordt gepresenteerd alsof het goed is voor de natuur, maar het kappen van oud bos en het verbreden van wegen is natuurlijk niet goed. Duurzame investeringen in natuur- en bosuitbreiding is waar de huidige tijd om vraagt. Compensatie is een farce”, aldus de actiegroepen.

Onzorgvuldig

De KRU zei dat het tracébesluit onzorgvuldig is en juridisch geen kans maakt bij de Raad van State. Een eerder tracébesluit werd overigens door de Raad van State van tafel geveegd. Omdat de vergunningen voor de verbreding van de snelwegen waren verleend op basis van het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof (PAS) bleek het niet te deugen. Daarom werd het tracébesluit, dat nodig is voor de verbreding, toentertijd vernietigd.