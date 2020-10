‘Echt Utrecht’: Auke ontwerpt ansichtkaarten van Utrechtse gebouwen

De Utrechtse Auke van der Grinten heeft ansichtkaarten ontworpen van twaalf iconische Utrechtse gebouwen. Hij liet de ‘Echt Utrecht’-kaarten drukken en verkocht de eerste honderd sets binnen een mum van tijd.

Eigenlijk begon Auke van der Grinten met de grafische ontwerpen als een soort hobbyprojectje. Hij ontwerpt graag in zijn vrije tijd en wilde iets voor aan de muur van zijn kamer. “Voor mijn studie Industrial Design werkte ik vaker met ontwerpprogramma’s”, vertelt hij.

Auke, een geboren en getogen Utrechter, vindt via Instagram een aantal foto’s van Utrechtse gebouwen met een mooi perspectief. “Ik mocht ze van de makers gebruiken voor mijn ontwerpen. Maar die heb ik nooit echt afgemaakt.”

150 setjes

Begin dit jaar moet Auke weer aan de ontwerpen denken: “Ik vond het jammer dat ik er toen niets meer mee had gedaan, dus wilde ik ze afmaken om ze in mijn kamer op te hangen.” Wanneer hij de ansichtkaarten op LinkedIn deelt, krijgt hij ontzettend veel reacties.

“Als het af is, wil ik ze hebben”, zeiden veel mensen. “Ik kreeg na een tijd zo’n lange lijst van mensen die ze wilden. Toen heb ik ze maar gewoon laten drukken”, vertelt Auke. De eerste oplage ‘Echt Utrecht’-ansichtkaarten heeft hij net binnen. “Het zijn er 1.800 in totaal, dus dat zijn 150 setjes… En ik ben daar al bijna doorheen.”

Utrechtse gebouwen

Utrechtse gebouwen lenen zich volgens Auke goed voor de ontwerpen. “Ik vind dat er coole gebouwen in Utrecht staan. Bijvoorbeeld de Inktpot en het Stadskantoor. Ik hou erg van die geometrische vormen en het past goed bij mijn grafische stijl.”

Op verzoek van anderen voegt hij nog een aantal gebouwen toe aan de serie. “Dat waren de Ulu Camii Moskee, de Winkel van Sinkel en de Watertoren.” En ook al is een gebouw niet ieders favoriet, het is wel ‘Echt Utrecht’: “Het Beatrixgebouw is eigenlijk best lelijk, toch kent iedereen in Utrecht het wel.”

Te koop

De ansichtkaarten van Auke van der Grinten zijn online te koop via Etsy. Binnenkort liggen ze ook bij Utrecht Made aan de Twijnstraat en Hinkelman aan de Burgemeester Reigerstraat.