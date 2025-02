Een nieuwe foyer, een nieuwe verbinding: TivoliVredenburg opent nieuwe deuren naar Utrecht

Een lang gekoesterde wens van TivoliVredenburg is in vervulling gegaan: de nieuwe ingang op de hoek van het Vredenburgplein is open. Het muziekcentrum begroet de stad met ‘Hallo Plein’, dat in grote rode letters tijdelijk op de gevel staat. Het is vanaf nu mogelijk om direct van het plein naar binnen te lopen, met als resultaat dat er in de nieuwe foyer van de Grote Zaal een nieuwe culturele ontmoetingsplek is ontstaan.

Binnen en buiten moeten beter op elkaar aansluiten, was het idee. Voor de nieuwe gevel staan schaaktafels en krukjes. In de gevel is nieuw glas geplaatst, waardoor je makkelijker naar binnen kunt kijken. En als je door de nieuwe ingang naar binnen gaat, kom je in een foyer met meer hout, meer licht, en nieuw meubilair en een nieuwe functie.

Overdag is dit de Vrije Ruimte, een nieuwe ontmoetingsplek waar iedereen gratis naar binnen kan. Er is plek om te studeren of een spelletje te spelen. Ook is er een nieuwe koffiehoek die overdag wordt gerund door de Amerpoorters, mensen met een verstandelijke beperking. Je kan hier ook terecht voor een broodje of een kom soep. ‘s Avonds is het een extra ingang voor de bezoekers van concerten in de grote zaal, die er ook terecht kunnen voor een drankje.

Tekst loopt door onder afbeelding

Vrije Ruimte is volgens projectleider Lieke Timmermans ook bedoeld als plek waar Utrechters evenementen kunnen organiseren. De zalen van TivoliVredenburg worden hier uiteraard al voor gebruikt, maar soms zijn ze te groot voor wat de organisatoren in gedachten hebben. Kleinere evenementen kunnen nu dus ook een gepaste plek binnen krijgen, en bovendien biedt TivoliVredenburg hulp bij het organiseren en promoten ervan.

Verbinding met de stad

In 2014 gingen, na een verbouwing van zeven jaar, de deuren van het vernieuwde muziekcentrum TivoliVredenburg voor het eerst open. Echter waren deze allemaal aan de kant van straat Vredenburg, waardoor het nieuwe complex als het ware met de rug naar het plein en de Binnenstad stond. In de jaren daarna veranderden de straten ernaast in een soort fietsenstalling, tot onvrede van velen.

De laatste tijd is daar verandering in gekomen, en dat komt niet alleen door de nieuwe ingang. TivoliVredenburg, de Gemeente, Hoog Catharijne en omwonenden gingen om tafel zitten om het gebied aantrekkelijker te maken. De zee van fietsen heeft plaatsgemaakt voor bloembakken met viooltjes. Ook werd er in november een oud stuk muur neergezet, van een klooster dat in de 12e eeuw op het Vredenburg stond. De komende tijd komt er een stuk meer bij, zowel boven de straat als in het wegdek.

Tekst loopt door onder afbeelding

Hertzberger

De nieuwe ingang is ontworpen door het architectenbureau AHH, dat is opgericht door de befaamde architect Herman Hertzberger. Die samenwerking is geen toeval; het was Hertzberger zelf die het originele gebouw en de grote zaal van Muziekcentrum Vredenburg ontwierp. Ook was hij als hoofdarchitect betrokken bij het nieuwe ontwerp van de op elkaar gestapelde zalen van TivoliVredenburg.

Dat er nu een ingang en een vrij toegankelijke foyer bij is gekomen, past in de visie van de nu 92-jarige architect. Hij heeft altijd gewerkt vanuit het idee dat gebouwen sociale ruimtes moeten zijn die mensen verbinden. Hij ziet de tussenruimtes in gebouwen, zoals de foyer, als de uitgesproken plek waar mensen met elkaar in contact komen.

Dit is terug te zien in de tentoonstelling over zijn werk, die tegelijkertijd met de ingang is geopend in de omloop van de grote zaal. Met TivoliVredenburg als rode draad, ontdekt de bezoeker de sociale werkwijze en ontwikkeling van Hertzbergers gebouwen. Dit gebeurt aan de hand van verzamelde tekeningen, schetsen, foto’s en ander beeldmateriaal. Ook de veelgeprezen ontwerpen van het kantoor van Centraal Beheer in Apeldoorn en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komen aan bod.

Tekst loopt door onder afbeelding

Standbeeld

In oktober vorig jaar is een iconisch stukje van het gebouw teruggeplaatst. Het standbeeld van de verzekeringsengel, ook wel bekend als de Schele Maagd. De bijnaam komt van de enigszins ‘loensende’ blik van de engel, die al een hele reis door Utrecht heeft gemaakt. De twee meter hoge dame begon in 1902 als symbool van het beroemde levensverzekerings kantoor De Utrecht.

Nadat dit werd gesloopt voor de bouw van Hoog Catharijne, is het beeld sinds 1972 onderdeel van de collectie van het Centraal Museum, dat het sinds 2015 in bruikleen geeft aan TivoliVredenburg. Daar kreeg ze een prominente plek op de hoek van het balkon op de tweede verdieping van het gebouw. De engel houdt een oogje in het zeil op het Vredenburgplein, en heeft ook direct zicht op de Domtoren.