Een terugblik in data: hoe ging het in Utrecht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018?

Nu de gemeenteraadsverkiezingen begonnen zijn, is het tijd voor een terugblik. Wie was de grote winnaar vier jaar geleden en hoe zat het met de stemopkomst?

De opkomst

De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren dus in 2018. De opkomst was toen hoger in vergelijking met de verkiezingen van vier jaar daarvoor. In elke wijk nam het percentage van mensen die stemden toe. In de wijk Oost nam het opkomstpercentage het meest toe: daar stemde in 2018 zeven procent meer dan in 2014. In heel Utrecht nam het percentage met 4,8 procent toe ten opzichte van vier jaar ervoor.

Beweeg met je muis over de datavisualisatie hieronder om het opkomstpercentage per wijk te zien.

Stemmen per partij

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd GroenLinks de grootste partij. De partij behaalde 23 procent van de stemmen – bijna een kwart dus. D66 volgde met iets meer dan 20 procent en VVD was de nummer drie met 13 procent van de stemmen.

Beweeg met je muis over de datavisualisatie hieronder om het stempercentage per partij te zien.

Stemmen per partij per wijk

Bijna elke Utrechtse wijk stemde overwegend op GroenLinks. Hierdoor werd de partij de grootste in de wijken Binnenstad, West, Noordwest, Noordoost, Oost, Zuidwest en Zuid. In Overvecht werd DENK de grootste, in Leidsche Rijn D66 en in Vleuten-De Meern behaalde VVD de meeste stemmen.

Beweeg met je muis over de datavisualisatie hieronder om de uitslag per partij per wijk te zien.

Zetelverdeling

Hoe Utrechters hebben gestemd, bepaalt de huidige zetelverdeling. Zo is GroenLinks dus de grootste binnen de raad en D66 de op een na grootste partij.

Beweeg met je muis over de datavisualisatie hieronder om de zetelverdeling te zien.