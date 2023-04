Eerste bomen geplaatst op groen gebouw van de toekomst Wonderwoods in Utrecht

De eerste struiken en bomen zijn geplaatst op Wonderwoods in Utrecht. Het groene gebouw dat nu in aanbouw is krijgt 280 bomen en 75.000 planten. Het groen komt aan, op en in de twee torens. Volgend jaar moet Wonderwoods aan de Croeselaan opgeleverd worden.

De voorbereidingen zijn al jaren bezig, de bomen en planten staan al die tijd op kweek bij Van den Berk Boomkwekerijen en zijn nu klaar om stap voor stap geplant te worden. De vegetatie in en aan de gebouwen is geïnspireerd op die van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Wonderwoods bestaat uit twee torens van 105 en 70 meter hoog. De hoogste toren, naar ontwerp van Stefano Boeri Architetti, komt aan de kant van de Croeselaan en wordt voorzien van een verticaal bos van beplanting aan de balkons en gevels. De tweede toren komt aan de kant van bioscoop Kinepolis en wordt gekenmerkt door de voor MVSA Architects typerende rondingen in de gevels. Dit ontwerp heeft veel groen aan de binnenzijde; zo krijgt de toren een groot atrium en wintertuinen langs de gevels.

Naast de circa 4000 plantenbakken en de 150 grote boombakken aan de gevels van de hoogste toren zijn vrijwel alle daken groendaken met een waterretentie functie. Dat betekent dat de daken regenwater kunnen vasthouden en later via een volautomatisch systeem kan het water weer gebruikt worden voor al het groen.

Volgens de betrokkenen zijn er veel voordelen van het toevoegen van zoveel groen aan een gebouw. De bomen, planten en struiken nemen CO2 op en geven zuurstof terug. Daarbij absorbeert het groen vervuilers als fijnstof, pollen en uitlaatgassen. Ook zouden de bomen het stadsgeluid dempen, in de zomer voor schaduw zorgen en in de winter weer beschermen tegen weer en wind.

Het onderhoud van het groen, ook wel vertical forest genoemd, is een vak apart. Dit wordt gedaan door de Koninklijke Ginkel Groep die hiervoor speciale flying gardeners heeft opgeleid. Dat zijn hoveniers die door te abseilen met touwen het groen gaan onderhouden.

Wat komt er in het gebouw?

Wonderwoods bestaat uit 167 koopappartementen en 252 huurappartementen, waarvan zestig in het middenhuursegment. Ook komen er daarnaast onder andere 14.000 m2 kantoorruimte, een dakpark met restaurant, sportschool, fietsenstalling en een ondergrondse parkeergarage. De bouw startte in december 2020 en Wonderwoods moet in 2024 klaar zijn. Via Funda zijn nog een aantal woningen te koop, maar daar hangen wel flinke prijskaartjes aan. Het gaat hierbij om woningen van tussen de 1,7 en 2,7 miljoen euro. Eerder werden er ook appartementen verkocht voor 342.000 euro.

