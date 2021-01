Eerste exemplaar boek DUIC in 2020 overhandigd aan Marije Lieuwens

Het eerste exemplaar van het boek DUIC in 2020 is vrijdagmiddag overhandig aan Marije Lieuwens. Haar corona-posteractie zorgde vorig jaar voor hoop en solidariteit doordat duizenden Utrechters het bekende affiche van Dick Bruna achter hun raam plakten.

Het iconische affiche ‘Utrecht, stad naar mijn hart’ uit 1986 van Dick Bruna had altijd al een bijzonder plekje in het hart van veel Utrechters. Vorig jaar kreeg de poster, die aangevuld werd met de tekst Utrecht zorg goed voor elkaar, helemaal een plekje in het collectieve geheugen van de stad doordat deze door heel Utrecht te zien was.

Boek

Het is een van de onderwerpen in het boek DUIC in 2020. Dit boek is een portret van Utrecht in 2020. Het uitgebreide jaaroverzicht toont het tijdsbeeld van de stad zoals DUIC dat het afgelopen jaar heeft geschetst. Het is onze blik op Utrecht in 2020. We kijken naar de rode draad maar laten ook de noemenswaardige incidenten zien. In DUIC in 2020 staan nieuwe verhalen en indrukwekkende fotografie.

Door een succesvolle crowdfunding kon het boek gemaakt worden. Honderden mensen bestelden het boek al. Vandaag beginnen we met versturen van de boeken en kunnen bestelde exemplaren opgehaald worden. Natuurlijk is het boek ook nog te koop. Dan kan onder meer via duicshop.nl.

Posteractie

Zoals gezegd komt het affiche van Dick Bruna ook terug in het boek. Toen vorig jaar de eerste golf op zijn hoogtepunt was, initieerde Marije een massale posteractie waarmee ze een beeld van hoop en solidariteit verspreidde. Ze blikt terug: “Ik wilde heel graag een positief signaal afgeven in een tijd dat er vooral negatieve berichtgeving was. En de reacties waren overweldigend. De eerste honderd posters was ik in een paar uur kwijt.”

Nadat Marije de eerst honderd posters zelf verspreid had, ging het hard. De Utrechtse drukkerij Libertas Pascal besloot kosteloos de affiches te gaan drukken. Ook besloot DUIC om de poster op de voorpagina van de krant te drukken waarmee er 53.000 extra posters in omloop kwamen. “De posters waren overal in de stad te zien.” Tijdens de tweede golf besloot de gemeente Utrecht in navolging op de posteractie het affiche op ansichtkaartformaat naar alle adressen in de stad te sturen. Daarmee kwamen er nog 190.000 afbeeldingen in omloop.

Marije had niet durven dromen dat de postercampagne zo veel betekende. “Ik kreeg schilderijen en allerlei andere knutselwerkjes doorgestuurd geïnspireerd op de poster. Ik hoorde zelfs dat mensen het affiche hebben laten tatoeëren. De poster bracht Utrechters dichter bij elkaar.”

Wil jij het boek nog bestellen? Dat kan hier.