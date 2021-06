Eerste Fietsburgemeester van Utrecht is Jelle Bakker

Burgemeester Sharon Dijksma heeft de eerste Fietsburgemeester van Utrecht beëdigd. Jelle Bakker gaat zich de komende twee jaar inzetten om van Utrecht een ‘nog betere, veiligere en inclusievere fietsstad’ te maken.

Het idee voor de fietsburgemeester komt van BYCS, een belangenorganisatie voor fietsmobiliteit. Wereldwijd zijn er inmiddels 126 ‘Bicycle Mayors’ in 35 landen. Als fietsburgemeester wordt Bakker een ambassadeur voor fietsmobiliteit.

Burgemeester Sharon Dijksma heeft Fietsburgemeester Jelle zijn ambtsketen omgehangen en verwelkomd met de woorden: “Utrecht is een echte fietsstad en daar zijn Utrechters trots op. Met Jelle als kersverse Fietsburgemeester hebben we er een ambassadeur voor de Utrechtse fietser bij gekregen. Iemand die een mooie rol kan vervullen in het enthousiasmeren van alle inwoners van Utrecht om nóg vaker de fiets te pakken.”

Keerzijde

In Utrecht pakt zo’n 60 procent van de inwoners de fiets voor korte reisafstanden. De toenemende drukte op de fietspaden heeft ook een keerzijde. In het persbericht met de aankondiging van de nieuwe fietsburgemeester staat: “Niet iedereen voelt zich meer even veilig in het verkeer. Kinderen, ouderen en inwoners met een fysieke of mentale beperking, vluchtelingen en nieuwe Utrechters hebben extra ondersteuning nodig om zich vrij en veilig te bewegen in het fietsverkeer.” Voor deze doelgroepen wil Bakker zich sterk maken.

Bakker zegt: “Fietsen biedt ongelofelijk veel voordelen, zowel voor de gezondheid, voor het milieu als voor de bereikbaarheid van de stad en de ruimte hier omheen. Hoe meer mensen op de fiets stappen en blijven fietsen, hoe beter.”