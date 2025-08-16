Eerste Indiëherdenking in Utrecht is een feit

In Park de Gagel vond zaterdag de allereerste Indiëherdenking in Utrecht plaats. Bij het herdenkingsmonument kwamen begin van de middag tientallen mensen samen om stil te staan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, wat dit jaar 80 jaar geleden is, en werden de slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië herdacht.

De ceremonie begon om 12.30 uur met krans- en bloemlegging bij het herdenkingsmonument achter de bushalte Maniladreef in Overvecht. Dit monument werd eerder dit jaar op 4 mei onthuld. Een tweede Indiëmonument in Utrecht staat op begraafplaats St. Barbara aan de Prinsesselaan.

Na de ceremonie was er in ZIMIHC theater Stefanus ruimte voor ontmoeting met een hapje en drankje, een speciale expositie en toespraken van onder andere Joseph Allein Richir, behorend tot de tweede Indische generatie. De middag vervolgde met een podcastluistering, een open gesprek met het publiek en een gezamenlijke Indische vrijheidsmaaltijd.

Eerste keer

De Indiëherdenking in Utrecht werd mogelijk gemaakt door stichting MADUA. Mede-initiatiefnemer Sylvia Hiert van stichting Madua sprak met DUIC over de bijzondere mijlpaal. “We worden eindelijk herkend”, zei ze over het feit dat dit de eerste officiële Indiëherdenking in Utrecht ooit is.

Nationale Herdenking

De herdenking in de Domstad was een dag na de Nationale Herdenking. Daarom waren er vrijdag tussen 16.00 en 17.00 uur al Indische liederen (Keroncong) te horen op het carillon van de Domkerk. Ook werd op verschillende gebouwen in de stad de vlag gehesen.

Speciale podcastaflevering

In het kader van 80 jaar vrijheid staat DUIC in 2025 stil bij bijzondere Utrechtse oorlogsverhalen, waaronder over Nederlands-Indië. De verhalen zijn te beluisteren via de podcast ‘Utrecht ten Tijde van Oorlog’ via Spotify en Apple Podcasts. In de nieuwste aflevering delen meneer en mevrouw Tan, een Overvechts Indisch echtpaar (90+), hun persoonlijke oorlogservaringen.