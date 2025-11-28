Eerste Upcyclecentrum van Utrecht voltooid

De bouw van het eerste Upcyclecentrum in Utrecht is klaar. Het centrum moet een plek zijn waar inwoners, ondernemers en organisaties gezamenlijk kennis opdoen over hergebruik, reparatie en upcyclen. “Het markeert een belangrijke stap richting een afvalvrije stad in 2050”, zegt de gemeente in een persbericht.

Het Upcyclecentrum, ook wel Upcyclecentrum Werkspoor, is 350m² en bestaat voor meer dan 90 procent uit hergebruikte materialen. Bouwer J.P. van Eesteren gebruikte onder andere treinramen uit oude treinen en perronplaten van station Maarn voor het pand. Het gebouw weerspiegelt daarmee de activiteiten die er moeten plaatsvinden.

Afval bestaat niet

Volgens wethouder Susanne Schilderman biedt het nieuwe Upcyclecentrum Werkspoor “straks volop kansen voor hergebruik van spullen, het ontwikkelen van vakmanschap en meer werkgelegenheid in de circulaire economie.”

UP Utrecht gaat het nieuwe Upcyclecentrum beheren. Vrijdag ontving de stichting symbolisch de sleutel van wethouder Schilderman. De publieke opening van het centrum is waarschijnlijk pas in maart 2026, tijdens de week van de Circulaire Economie.

“Met het Upcyclecentrum Werkspoor willen we zorgen dat zoveel mogelijk mensen de waarde van materialen gaan inzien, die ze nu nog als afval beschouwen”, zegt Bianca Ernst van UP Utrecht.

Een tweede centrum in Lunetten

Het Upcyclecentrum is een van de voorbeelden waarmee de gemeente toewerkt naar een volledige circulaire stad in 2050. Hiermee bedoelt de gemeente dat Utrecht een stad moet worden “waarin afval niet meer bestaat en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt worden”.

Volgend jaar komt er nog een Upcyclecentrum in Utrecht. Deze wordt verwezenlijkt in Lunetten. Ook is het centrum nog groter, namelijk zo’n 800m².