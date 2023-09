Eerste zonneveld in Utrecht met 1000 zonnepanelen is opgeleverd

Het eerste grotere zonneveld in Utrecht is vrijdagmiddag geopend. Het zonneveld aan de Meijewetering in Terwijde bestaat uit bijna 1000 panelen en levert jaarlijks 475.000 kWh stroom op. De opgewekte stroom gaat naar de energievoorziening van de naastgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Het zonneveld aan de Meijewetering is een initiatief van een groep bewoners uit Terwijde. Zij maakten samen met de Utrechtse energiecoöperatie Energie-U en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) een plan voor de ontwikkeling. De gemeente Utrecht werkte hieraan mee en stelde onder meer de grond beschikbaar.

Een derde van het zonneveld is in bezit van het waterschap, tweederde is van Energie-U. De opgewekte stroom van Energie-U koopt het waterschap vervolgens weer en die stroom wordt direct geleverd aan de naastgelegen rioolwaterzuivering. Bewoners en bedrijven uit de buurt profiteren op deze manier van de opbrengsten van het zonnepark via het rendement op de obligaties en participaties.

Opbrengst

“Een belangrijke mijlpaal”, noemt wethouder Energie Lot van Hooijdonk de start van dit eerste zonneveld in Utrecht. “Om zelf schone energie op te wekken, zijn zonnevelden hard nodig. De mogelijkheden in Utrecht zijn echter beperkt, dus we moeten alle geschikte locaties met beide handen aangrijpen. Mooi dit initiatief van bewoners.”

De gemeente Utrecht vindt het ook mooi dat bewoners profijt hebben van het zonneveld. Het ideaalbeeld is dat minimaal 50 procent van de opbrengsten van de energie van zonnevelden en windmolens terechtkomt bij bewoners en bedrijven uit de buurt. “Een mooie ontwikkeling dat dit bij dit eerste zonneveld gelukt is”, aldus wethouder Van Hooijdonk.