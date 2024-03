Eigen flitspalen en boa’s met bevoegdheid: gemeente Utrecht wil meer stappen nemen voor verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid in Utrecht is onvoldoende, en daarom wil de gemeente meer verantwoordelijkheid om het probleem aan te pakken. Op dit moment worden veiligheidsmaatregelen nog geregeld door de landelijke overheid, maar dit zou ineffectief zijn. Daarom roepen de vier grote steden van Nederland de overheid op dat zelf meer controle krijgen.

Het nieuws komt nadat eerder al bekend werd dat de verkeersveiligheid in Utrecht stagneert. Er zijn ongeveer evenveel verkeersslachtoffers gevallen als de jaren ervoor, en voor de gemeente is dat reden tot zorg. Niet alleen in Utrecht is verkeersveiligheid een zaak die aandacht vraagt, ook in de vier grootste steden van Nederland, de G4, is er een roep om verkeersdeelnemers meer veiligheid te bieden. Daarom doen de gemeentes nu een verzoek om zelf meer inspraak te hebben in hoe ze de verkeersveiligheid aanpakken.

Eigen flitspalen en meer bevoegdheden

Concreet komt het erop neer dat de gemeente boa’s meer bevoegdheden (zoals snelheidscontroles uitvoeren, red.) wil geven, en zelf flitspalen neer wil zetten. De opbrengsten van die flitspalen moeten naar een lokaal verkeersveiligheidsfonds gaan om de lokale infrastructuur te verbeteren. Volgens de gemeenten kan alleen op die manier de verkeersveiligheid worden vergroot.

De pakkans op verkeersovertredingen zou op dit moment ‘veel te laag’ zijn en zou fors omhoog moeten. “Met alleen wegaanpassingen en campagnes redden we het niet”, laten de G4 weten in een gezamenlijk persbericht.

Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid van verkeersveiligheid in de handen van onder andere verschillende wethouders, ministeries en de politie. Dat zou zorgen voor een versnipperd effect dat daadkrachtig optreden in de weg zit. Het initiatief van de gemeenten wordt gesteund door onder andere de ANWB, de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.

Stagnatie

De verkeersveiligheid in Utrecht is de afgelopen tijd niet toegenomen, maar is ook niet afgenomen. Redenen daarvoor zouden volgens de gemeente onder andere komen door asociaal rijgedrag, ouderen die langer deelnemen aan het verkeer en telefoongebruik op de fiets. Ook elektrische fietsen zouden niet bijdragen aan de veiligheid van verkeersdeelnemers.

Hoe en of er gehoor wordt gegeven aan het verzoek van de vier gemeenten, moet nog blijken.