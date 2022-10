Eigenaar gekraakte panden aan Oudegracht in Utrecht doet aangifte

Volgens de eigenaar van de gekraakte ruimtes boven de Intersport in het centrum van Utrecht stonden de twee verdiepingen niet leeg. Er zou namelijk al een huurder gevonden zijn die ook al enkele meubels in het pand had gezet. De eigenaar spreekt dan ook van ‘huisvredebreuk’ en hij heeft zaterdagochtend aangifte gedaan bij de politie.

Zaterdagochtend maakte een groep actievoerders om 09.30 uur bekend dat de twee verdiepingen boven de Intersport aan de Oudegracht 106-108 gekraakt zijn. Er werden onder meer enkele spandoeken aan de gevel gehangen. Met de actie wilden de krakers onder andere hun ongenoegen uiten over leegstand ten tijde van een huizencrisis.

De pandeigenaar zegt echter dat de gekraakte verdiepingen niet leegstonden. “We hebben het de afgelopen tijd opgeknapt en de ruimtes zijn al verhuurd. Er staan ook al een aantal meubels van de nieuwe huurder in het pand. Er is dan ook sprake van huisvredebreuk. Ik hoop dat ze niks kapot maken.”

Aangifte

Zowel de pandeigenaar als de huurder hebben aangifte gedaan bij de politie. Agenten zijn vanochtend langsgegaan bij het kraakpand en hebben contact gelegd met enkele actievoerders. Wat er nu gaat gebeuren is nog niet bekend.

Het is voor DUIC op dit moment niet controleerbaar of de panden leeg stonden zoals de krakers beweren of gebruikt werden zoals de eigenaar beweert.

