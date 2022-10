Panden in centrum Utrecht gekraakt ‘ter viering’ van 12 jaar kraakverbod

De kantoorruimtes boven de Intersport aan de Oudegracht 106-108 in hartje Utrecht zijn gekraakt. Het is vandaag precies twaalf jaar na het in werking treden van de wet Kraken en Leegstand. Op 1 oktober vinden daarom vaker kraakacties plaats. De actievoerders menen dat kraken een legitieme optie is voor het aankaarten en bestrijden van de huizencrisis en dakloosheid.

De actievoerders geven aan donderdag de panden aan de Oudegracht gekraakt te hebben, zaterdagochtend om 09.30 uur is dat bekendgemaakt. Er werden onder meer enkele spandoeken aan het pand gehangen. De politie is een kijkje komen nemen en agenten hebben contact gelegd met de krakers. Wat er nu gaat gebeuren is echter nog onbekend.

In 1930 opende in de panden, op de hoek van de Potterstraat en de Oudegracht, het grootste restaurant van Utrecht, Heck’s Lunchroom. Vanaf 1998 zijn de eerste twee verdiepingen verbouwd tot Intersport-winkel. De bovenste twee verdiepingen werden toen als kantoorruimte verhuurd maar hebben volgens de krakers sindsdien deze functie verloren. Sinds 2019 is er sprake geweest van een rooftop-restaurant, en er zijn vergunningen aangevraagd voor het verbouwen van het kantoor tot hotel en het wijzigen van de gevels. Deze vergunningen zijn volgens de krakers echter geweigerd en drie jaar later worden de twee verdiepingen boven de Intersport nog niet gebruikt.

Kraakverbod

De krakers laten weten: “Hoewel de wet leegstand tegen zou moeten gaan, is de leegstand sinds het kraakverbod alleen maar toegenomen. Tegelijkertijd is er sprake van een ongekende huizencrisis, waardoor woningzoekenden op wachtlijsten staan, naast een huis grijpen omdat beleggers ze overbieden en, als ze wél een huis weten te bemachtigen, zich kapot moeten werken om de huur te kunnen betalen. Dat terwijl kraken en de kraakbeweging zijn gecriminaliseerd en vervolgd.”

Volgens de krakers is kraken nog steeds een legitieme optie. “Hoewel kraken sinds het kraakverbod in 2010 is gecriminaliseerd, is kraken nog steeds mogelijk. Het is een legitieme vorm van directe actie die de leegstand van woningen aankaart en deze leegstand direct omzet in huisvesting.”

Spandoeken

Op meerdere plekken in Utrecht werden vandaag spandoeken op gebouwen en boven de snelweg gehangen. Eén spandoek hangt aan het in de laatste jaren meermaals gekraakte gebouw aan de Archimedeslaan 16. Op het spandoek staat: “Ontruimen voor leegstand is vragen om weerstand”. In 2019 vertrokken honderden bewoners uit het gebouw om plaats te maken voor sloop en nieuwbouw, maar de ontwikkelingen lijken daar stil te staan.

