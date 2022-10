Eik in Amelisweerd wint met recordaantal stemmen verkiezing Boom van het Jaar

De eik op het landgoed Amelisweerd is gekozen tot De Boom van het Jaar 2022. De eik won met een recordaantal van 36.693 stemmen en wordt daarmee de Nederlandse inzending voor de Europese verkiezing Tree of the Year die in februari 2023 wordt gehouden.



De Markiezeneik is ruim 200 jaar oud en staat symbool voor de ongeveer 800 bomen op landgoed Amelisweerd die met kap worden bedreigd. Rijkswaterstaat, eigenaar van het bos, wil de bomen kappen om een verbreding van de A27 mogelijk te maken. Tegen de kap bestaat al jaren veel verzet, onder meer van verschillende gemeenten in de omgeving en de provincie Utrecht.

De boom is aangemeld bij SBNL Natuurfonds door bomenliefhebber Ton Cornelisse. In de afgelopen zes weken heeft hij zich, samen met een groep studenten verenigd in Amelisweerd niet Geasfalteerd, ingezet om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. Dat werd een groot succes, er was heel veel aandacht voor de boom in het bos bij Utrecht. De eik groeide de afgelopen weken uit tot het symbool van het verzet tegen de kap in Amelisweerd.

Verkiezingen

In totaal werden bijna 44.000 stemmen uitgebracht. Op de tweede plaats, met 1.374 stemmen, eindigde de Koortsboom in Overasselt, die volgens de overlevering zieken kan genezen. Derde, met 971 stemmen, werd de monumentale Kaukasische vleugelnoot in Hoofddorp. Een aantal jaren geleden is het ontwerp van een nieuw winkelcentrum aangepast aan de aanwezigheid van deze boom.

De verkiezing van De Boom van het Jaar en haar Europese equivalent Tree of the Year draaien niet om de dikste, oudste of mooiste boom, maar om bomen met een opvallende geschiedenis, legende of functie binnen hun gemeenschap. Kortom, om het verhaal dat deze boom bijzonder maakt. Het doel van de verkiezing is het verhogen van het bewustzijn voor bomen in het algemeen en hun relevantie in de omgeving waarin zij staan.

De Nederlandse verkiezing voor boom van het jaar wordt georganiseerd door SBNL Natuurfonds. De Europese verkiezing Tree of the Year bestaat sinds 2011 en wordt jaarlijks georganiseerd door de Environmental Partnership Association. In totaal nemen 15 Europese landen deel. Nederland doet mee sinds 2018.

