Eind augustus is de Domtoren in Utrecht weer in vol ornaat te zien

De bouwplaats aan de voet van de Domtoren en het resterende deel van de steiger rondom het icoon van Utrecht worden vanaf 12 augustus opgeruimd en afgebroken. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen is de Dom vanaf uiterlijk 30 augustus weer in vol ornaat te zien.

De restauratie van de Domtoren is bijna klaar. Vanaf veel plekken in de stad is de toren alweer helemaal te zien. Op 12 augustus wordt begonnen met het afbreken van het laatste deel van de steiger, de draagconstructie, de veiligheidsplatforms en de bouwplaats.

Om dit werk goed te kunnen uitvoeren wordt er op maximaal twee meter afstand van de bestaande hekken een nieuwe afzetting gemaakt. “Het afgezette gebied wordt dus tijdelijk iets groter”, schrijft de gemeente.

Jacob van Eyckpassage

Op 12 augustus wordt de Jacob van Eyckpassage, de doorgang onder de Domtoren, afgesloten. Vanaf 12 augustus tot het eind van de werkzaamheden is de doorgang van het Domplein naar de Servetstraat op doordeweekse dagen tussen 07.00 en 12.00 uur afgesloten voor fietsers en voetgangers. “U kunt omlopen via Flora’s Hof of omfietsen via het Wed.” De horeca op deze plek blijft volgens de gemeente wel bereikbaar.

De verwachting is dat op 30 augustus de steiger en de bouwplaats zijn opgeruimd. In september wordt er nog gewerkt aan het natuursteen aan de voet van de Domtoren en worden de straatstenen op de plek van de bouwplaats teruggelegd.

Op 9 november, tijdens de Sint Maarten parade, wordt het einde van de restauratie gevierd. “Dan wordt de nieuwe verlichting van de Domtoren onthuld, waarmee we de toren straks ook in kleur kunnen aanlichten.”