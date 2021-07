Einde van een tijdperk: tippelzone in Utrecht gesloten, sloop afwerkplek begonnen

Na 35 jaar was het woensdag de laatste dag dat sekswerkers en klanten terecht konden op de tippelzone De Baan. De locatie op de Europalaan in Utrecht moet ruimte maken voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Merwede. De sloop van de afwerkplek is donderdagochtend gelijk begonnen.

Drie jaar geleden besloot de gemeente dat de tippelzone op 1 juli 2021 dicht zou gaan vanwege de herontwikkeling van de Merwedekanaalzone. De periode van drie jaar was gekozen om de sekswerkers die toen een vergunning op de tippelzone hadden genoeg tijd te geven om een nieuwe stap te maken.

Na de sluiting van de tippelzone lopen de ingezette zorg- begeleidingstrajecten door. Ook de huiskamer van Belle Hulpverlening aan de Vleutenseweg, blijft na 1 juli beschikbaar voor de ex-vergunninghouders van de tippelzone. Deze huiskamer dient als inloop, maar er is ook een medisch spreekuur, hulpverlening en eventueel uitstapbegeleiding.

De sekswerkers die dat wilden, hebben begeleiding van hulpverlening gekregen bij het opstellen van een toekomstplan. Daarin gaat het over opleiding, werk, financiële zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

‘Blijven klaarstaan’

Manager Minke Fischer van Belle Hulpverlening: “De deur van onze huiskamer aan de Vleutenseweg staat natuurlijk voor hen open, maar we zoeken ze ook actief op. We blijven deze groep helpen bij hun toekomstplannen.” Degenen die te maken hebben met problematiek op meerdere gebieden, waaronder verslaving, worden intensief begeleid door verschillende hulporganisaties.

Wethouder Eelco Eerenberg: “Door de sluiting van de Baan hebben we een grote verantwoordelijkheid om iedereen zo goed mogelijk bij een volgende stap te helpen. Dat betekent geduldig en zorgvuldig zijn en samen kijken wat het beste bij iemand past. Ook als de sekswerkers nog even niets willen, blijven we na 1 juli voor hen klaarstaan.”