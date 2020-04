Er komen Lief-en-Leed-straten in Utrecht om contact tussen buren te stimuleren

De gemeente gaat in Utrecht Lief-en-Leed-straten aanwijzen om het contact tussen buren te stimuleren en de sociale verbondenheid in de straat te versterken. De eerste Lief-en-Leed-straat komt in Overvecht.

Bewoners van Lief-en-Leed-straten geven extra aandacht aan buren die bijvoorbeeld ziek, in de war of eenzaam zijn. Er is daarnaast ook aandacht voor vrolijke gebeurtenissen in de straten.

Bewoners krijgen een bedrag van 150 euro waarmee gedurende het jaar een bosje bloemen, fruitmand of cadeautje gekocht kunnen worden voor mensen die wat extra aandacht kunnen gebruiken.

Impuls

Stichting DOCK Utrecht gaat het project begeleiden, omdat het goed past bij de werkzaamheden die DOCK normaal ook uitvoert. Deze stichting zal onder meer een zogenoemde gangmaker of sleutelfiguur zoeken die het geldpotje voor de straat kan beheren.

De Lief-en-Leed-straten komen volgens de gemeente vooral in wijken waar de maatschappelijke verbinding een impuls nodig heeft. De eerste Lief-en-Leed-straat komt in de wijk Overvecht. Daarna zullen ook in de rest van de straat geleidelijk meer Lief-en-Leed-straten komen.