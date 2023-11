Er komen strengere regels voor reclame in Utrecht; vlees, alcohol en gokken in de ban

Er gaan strengere regels komen voor reclames in de openbare ruimte. Voorstellen om vlees-, alcohol- en gokreclames te weren, haalden allemaal een meerderheid. Een verbod op steigerdoekreclames en reclames over vreemdgaan haalden geen meerderheid.

Wie door de stad loopt of fietst komt regelmatig reclames tegen; in bushokjes, vitrines, aan lantaarnpalen, op rotondes en grote steigerdoeken. Over een groot deel van deze reclames heeft de gemeente enige controle, door middel van aanbestedingen en vergunningen.

Tijdens de gemeenteraad zijn donderdag verschillende voorstellen gedaan om beperkingen op te leggen voor dit soort reclames. Zo moeten er in de toekomt, bij het aangaan van nieuwe contracten met reclame-aanbieders, verboden komen voor gok-, alcohol-, en vleesreclames. Ook moet de gemeente alvast in gesprek gaan met reclame-aanbieders of zulke reclames nu al geweerd kunnen worden.

Er waren ook voorstellen om steigerdoekreclames en reclames over vreemdgaan te verbieden. Die behaalden geen meerderheid.