Er komt een crisisnoodopvang voor asielzoekers aan ’t Goylaan in Utrecht

Aan ’t Goylaan in Utrecht komt een crisisnoodopvang voor asielzoekers. De locatie gaat in november open. Er komt plek voor 120 asielzoekers die wachten op de mogelijkheid om in Ter Apel te starten met hun asielprocedure.

Het kantoorpand aan ’t Goylaan wordt op dit moment gereedgemaakt voor de komst van de asielzoekers. De gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor de inrichting, beheer en exploitatie, maar het COA betaalt voor de opvanglocatie.

De reden dat deze noodopvang opengaat is de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op die plek moeten nieuwe asielzoekers zich melden waarna hun asielprocedure start. Omdat er lange wachttijden zijn, heeft het Rijk gevraagd aan gemeenten om crisisnoodopvangplekken in te richten.

De gemeente zegt voor deze locatie te kiezen omdat het gebouw direct beschikbaar is en goed geschikt te maken is voor het gebruik als crisisnoodopvanglocatie. Het pand is voor een periode van vijf maanden beschikbaar, met een einddatum op 1 april 2023. De locatie heeft een begane grond en drie verdiepingen. Op de verdiepingen worden slaapruimtes ingericht voor maximaal zes personen. Op de begane grond is ruimte voor douches, een recreatie- en eetruimte en een kantoor/receptie.

Andere locaties in Utrecht

Er is ook een andere noodopvang in Utrecht, in Star Lodge Hotels aan de Biltsestraatweg is plek voor 350 asielzoekers. Daarnaast is er het reguliere azc in Oog in Al, een huis voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in De Meern en worden er zo’n 600 Oekraïense vluchtelingen opgevangen op diverse plekken. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe tijdelijke asielopvanglocatie in Overvecht voor 300 mensen.

