Honderd asielzoekers uit Ter Apel tijdelijk opgevangen in Utrechtse wijk Hoograven

De gemeente Utrecht maakt Sporthal Hoograven en de aangrenzende sportkantine Club Tropical voor een periode van één maand beschikbaar als crisisnoodopvang voor maximaal 100 asielzoekers. De gemeente draagt hiermee bij aan het verlichten van de druk op het asielzoekerscentrum in Ter Apel.

Het gaat om mensen die in Ter Apel wachten op de mogelijkheid om hun asielprocedure te starten. Hierbij zitten volgens de gemeente geen vluchtelingen uit Oekraïne. Voor hen zijn andere locaties in de stad ingericht.

Rijk

Aanleiding voor de opvang is volgens de gemeente het klemmende verzoek van het rijk aan de veiligheidsregio’s om per regio 200 crisisnoodopvangplekken in te richten voor asielzoekers die nu nog verblijven in Ter Apel. Het asielzoekerscentrum daar staat onder grote druk vanwege het toenemende aantal vluchtelingen dat daar binnenstroomt. Dat leidt volgens de gemeente tot schrijnende situaties waarbij de opvang van mensen onder de humane ondergrens is gekomen.

De opvanglocatie is geschikt voor mannen, vrouwen en gezinnen. De gemeente kiest voor de sporthal omdat die in de zomer zeer beperkt in gebruik is. Voor gebruikers van de sporthal zijn alternatieve locaties gevonden. Vanaf 1 augustus is de sporthal weer beschikbaar.

Op maandagavond 27 juni organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor omwonenden, waarvoor zij via een wijkbericht zijn uitgenodigd.