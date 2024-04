Explosie bij appartementencomplex in Utrecht; politie zegt ‘dringend’ op zoek te zijn naar getuigen

Vanwege een explosie aan de Willem Frederik Hermansstraat in Utrecht heeft korte tijd brand gewoed bij een appartementencomplex. De politie vermoedt dat er sprake is van opzet en zegt ‘dringend’ op zoek te zijn naar getuigen.

De hulpdiensten werden in de nacht van dinsdag op woensdag rond 01.00 uur gealarmeerd over een brand bij het appartementencomplex. Toen de brandweer en politie arriveerden bleek dat er vermoedelijk een explosief tot ontploffing was gebracht, waardoor de brand is ontstaan. “Door tijdig ingrijpen bleef de schade beperkt tot de buitenkant en galerij voor de ingang van een van de woningen in het complex”, schrijft de politie.

De politie is direct daarna een onderzoek gestart. Daarbij wordt de hulp ingeroepen van getuigen. “Heeft u informatie over het incident, of heeft u wellicht beelden van een deurbelcamera waarop rond het tijdstip van 01.00 uur iets verdacht te zien is? Laat het ons weten.”