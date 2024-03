Extra toezicht op graafwerkzaamheden in wervengebied Utrecht kost 125.000 euro per jaar

Om te voorkomen dat de werfkelders in de binnenstad van Utrecht beschadigd raken tijdens graafwerkzaamheden, komen er extra regels en gaat de gemeente het toezicht ‘intensiveren’. Dit kost ongeveer 125.000 euro per jaar.

Het gaat specifiek om graafwerkzaamheden van netbeheerders die werken aan kabels of leidingen. Volgens de gemeente zijn werfkelders in het verleden weleens beschadigd geraakt tijdens zulke werkzaamheden. Ook zijn op verschillende plekken in het historische centrum kabels of leidingen door de constructies van werfkelders aangelegd. “Beide schadesoorten kunnen leiden tot vermindering van stabiliteit van en scheuren in de werfkelders”, schrijft het college van B&W.

Om te voorkomen dat werfkelders weer beschadigd raken tijdens graafwerkzaamheden, komen er ten eerste nieuwe regels voor de netbeheerders. Zo moeten zij straks vaker met de hand graven en ook het terugleggen van de straatstenen moet handmatig gebeuren. “Er mag geen gebruik worden gemaakt van trilplaten, of andere vormen waarbij machinale trillingen worden gegenereerd.”

Toezicht

Naast de aangepaste regelgeving gaat de gemeente ook het toezicht op de werkzaamheden ‘intensiveren’. Als de netbeheerder bijvoorbeeld een sleuf heeft gegraven moet deze eerst gecontroleerd worden door een toezichthouder, voordat de kabels of leidingen gelegd mogen worden. Ook moet de netbeheerder minimaal 48 uur van tevoren aangeven waar en wanneer de werkzaamheden starten, zodat de uitvoerder eerst kan overleggen met de toezichthouder.

“Als de toezichthouder constateert dat er boven, of in de nabijheid van een werfkelder niet zorgvuldig wordt gewerkt of er tijdens het ontgraven een werfkelder of de waterdichte laag van een kelder kan zijn geraakt, kan het college het werk stilleggen”, is te lezen in de nieuwe werkinstructie.

Kosten

De nieuwe regels en het extra toezicht starten op 1 april van dit jaar. De kosten daarvan worden geschat op 125.000 euro per jaar. De eerste drie jaar wordt betaald uit een potje waarin geld zit voor het herstel van het wervengebied. Daarna moeten de maatregelen betaald worden van het reguliere budget voor toezicht in Utrecht.

“In de periode tot 1 april 2027 evalueren we daarom al doende de werkwijze, de benodigde inzet en eventuele efficiëntiewinst die bereikt kan worden wanneer de nieuwe werkwijze gemeengoed is geworden”, aldus het college.