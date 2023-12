Fatbikes in Utrecht van het fietspad af? Dat plan lijkt voorlopig nog van de baan

Fatbikes nemen in populariteit toe en dat zorgt voor de nodige opspraak bij zowel politiek als handhaving. Eerder dit jaar stelden verschillende politieke partijen vragen over of de elektrische fietsen met dikke banden niet naar de rijbaan verplaatst zouden kunnen worden. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) lijkt daar voorlopig nog geen brood in te zien.

Toen de gemeente van plan was om de maximumsnelheid van veel wegen in Utrecht te verlagen van 50 naar 30, grepen verschillende politieke partijen het moment aan om ook de fatbikes van het fietspad af te krijgen. Onder andere Volt, CDA en Student & Starter dienden vragen in over de elektrische snorfiets-aandoende fietsen. Veel van die vragen gaan over de veiligheid en het handhaven van de voertuigen. Het college van B&W erkent dat de fietsen onveilig kunnen zijn, maar wil ze voorlopig nog niet van het fietspad verbannen.

Verkeersveiligheid

Dat heeft hoofdzakelijk te maken met het feit dat fatbikes in theorie slechts 25 kilometer per uur gaan. Ook zijn de elektrische fietsen minder breed en zwaar in vergelijking met snorfietsen, waardoor een plek op de weg niet geschikt zou zijn.

Fatbikes zouden minder ruimte in beslag nemen en produceren bovendien geen uitstoot. Bovendien zouden sommige grote wegen, zoals de Amsterdamsestraatweg, te onveilig zijn voor fietsers, en dus ook voor fatbikes, die technisch gezien onder die categorie vallen. Dat allemaal leidt ertoe dat het college van B&W de fietsen voorlopig houdt waar ze al die tijd al waren: op het fietspad.

Er wordt daarentegen niet uitgesloten dat daar in de toekomst verandering in kan komen. Zo is nu de regel dat alle licht elektrische voertuigen nog op het fietspad moeten. Maar, zo schrijft het college, ‘samen met de andere G4-gemeenten vragen wij al langer bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om maatwerk’. Daarom is het college samen met het ministerie op dit moment aan het onderzoeken hoe dit eruit zou kunnen zien in de praktijk.

Handhaving

Ook zegt het college dat er in de toekomst beter wordt gehandhaafd op de fatbikes. Zo zou een deel van deze fietsen bijvoorbeeld zijn opgevoerd, of een gashendel hebben waardoor er niet getrapt hoeft te worden – één van de voorwaarden waar een elektrische fiets aan moet voldoen.

De politie is aan het einde van dit jaar in het bezit van een rollerbank speciaal voor elektrische fietsen. De ‘gewone’ rollerbank voor brom- en snorfietsers werkt namelijk niet op elektrische voertuigen. Aanvullend daarop wil de gemeente onder meer nog een verbod op de verkoop van opvoersetjes. Wanneer dit verbod eraan zit te komen is onduidelijk. Ook voor het maatwerk van licht elektrische voertuigen op fietspaden heeft nog geen concrete ingangsdatum.