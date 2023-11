Wordt de fatbike in Utrecht verbannen naar de rijbaan? Verschillende partijen stellen vragen

Nu de gemeente van plan is de maximumsnelheid in grote delen van de stad te verlagen naar 30 kilometer per uur, zien een aantal politieke partijen dit als hét moment om de fatbike naar de rijbaan te verplaatsen. De fiets met dikke kleine banden is steeds meer in het straatbeeld te zien en mede daardoor wordt het steeds drukker op de fietspaden.

Er is veel te doen over de fatbike; begin dit jaar vroeg GroenLinks nog aan de wethouders of er mogelijkheden waren voor een helmplicht en in september liet de politie weten veel fatbikes te zien die niet voldoen aan de regels. Nu stellen de lokale fracties van Volt, PvdA, CDA, Student & Starter, D66 en ChristenUnie schriftelijke vragen over de ‘groeiende populariteit’ van de fietsen.

Helmplicht

Zo schrijven de partijen dat het steeds drukker wordt op de fietspaden. “Op de fietspaden fietst een mix van mensen op ‘normale’ fietsen, kinderen, e-bikes, speed pedelecs, elektrische bakfietsen en in toenemende mate fatbikes.” De populariteit van de fatbike zou onder andere veroorzaakt worden door de helmplicht voor snorfietsen. “Op een fatbike hoef je in tegenstelling tot snor- en bromfietsen namelijk geen helm te dragen.”

Naast de helm is het ook zo dat mensen op een fatbike geen rijbewijs, kenteken en verzekering nodig hebben, en zij moeten op het fietspad rijden, iets dat snorfietsers tot begin dit jaar ook moesten.

Tot slot is het zo dat fatbikes weleens worden opgevoerd, waardoor ze snelheden van 45 kilometer per uur kunnen bereiken. De fracties menen dan ook dat deze fietsen inmiddels een alternatief zijn voor mensen die voorheen een snorfiets zouden aanschaffen.

Rijbaan

De partijen hebben verschillende schriftelijke vragen gesteld aan het college. Daarin is onder meer te lezen dat brommers, scooters en snorfietsers al een tijdje niet meer op het fietspad mogen rijden in Utrecht. “Fatbikes hoeven dit niet, maar gaan wel net zo snel als scooters. Hoe ziet het college dit?”

Tot slot wil de gemeente op 250 wegen in de stad de maximumsnelheid verlagen naar 30 kilometer per uur. “Deelt het college de mening dat het een realistisch scenario is om dit moment aan te grijpen om fatbikes naar de rijbaan te verplaatsen?”