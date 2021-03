FC Utrecht mag nieuw trainingscomplex bouwen, maar wel op eigen risico

Voetbalclub FC Utrecht mag starten met de bouw van een tijdelijk gebouw en ballenvangers voor een nieuw trainingscomplex op sportpark Overvecht-Noord in Utrecht. Dat heeft de rechter vrijdag besloten. Wel is het risico er dat er later toch een andere beslissing valt en dat de bouwplannen aangepast moeten worden



De huidige capaciteit van het trainingscomplex van FC Utrecht is niet meer toereikend, daarom wil de club met het eerste elftal uitwijken naar de andere kant van de stad. De gemeente is eigenaar van het sportpark en maakt ieder jaar een verdeling voor het gebruik van de velden.

Maar niet iedereen is blij met de komst van FC Utrecht. De vergunning voor het nieuwe trainingscomplex is voor een periode van 10 jaar verleend en er mag ook een boom gekapt worden. Amateurclub EDO is het hier niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen de vergunning.

Verbieden

EDO traint en voetbalt op sportpark Overvecht-Noord en is bang dat zij niet meer voldoende ruimte hebben en vrezen parkeerproblemen. EDO heeft de rechter gevraagd om FC Utrecht te verbieden om aanstaande maandag te starten met de bouw zolang hun bezwaarprocedure nog loopt.

EDO was tot nu toe de enige gebruiker van het sportpark met vier velden. De komst van FC Utrecht naar het sportpark betekent automatisch dat EDO minder mogelijkheden krijgt en de ruimte moet delen. Volgens de amateurclub krijgen zij het trainings- en wedstrijdrooster dan niet meer rond. Maar dit hebben ze volgens de rechtbank niet concreet kunnen maken.

Flexibeler

Zij zullen zich volgens de rechter wat flexibeler moeten opstellen, maar dat mag ook verwacht worden van een club die sportvelden van de gemeente gebruikt. De rechtbank gaat ervan uit dat EDO ook met de komst van FC Utrecht kan trainen én wedstrijden kan spelen. De groeiruimte die EDO op het sportpark had is geen blijvend recht. De gemeente mag de belangen van FC Utrecht daarom zwaarder laten wegen. Het is mogelijk om de nieuwbouw na tien jaar weer te verwijderen.

De komst van FC Utrecht naar Overvecht-Noord betekent dat er meer vraag zal zijn naar parkeerplaatsen bij het sportpark. Door de nieuwbouw verdwijnt juist een deel van de huidige parkeerplaatsen. FC Utrecht wil 45 extra parkeerplaatsen aanleggen, maar voor eigen gebruik en achter een hek.

Het is niet exact duidelijk hoeveel parkeerplaatsen er verdwijnen en hoeveel openbare parkeerplaatsen erbij komen. Dat moet de gemeente inzichtelijker maken.

Als er buiten het hek minder parkeerplaatsen terugkomen dan er nu zijn, dan moet inzichtelijk worden dat het nieuwe aantal voldoet. Dit moet de gemeente zorgvuldig onderbouwen.

Eigen risico

De bouw mag ondertussen door gaan, maar wel op eigen risico van FC Utrecht. De kans bestaat dat de gemeente in de bezwaarprocedure alsnog anders beslist of dat de rechtbank in een bodemprocedure tot een andere beslissing komt.