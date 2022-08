FC Utrecht reageert op ongeregeldheden na wedstrijd tegen Cambuur: ‘Een absolute schande’

FC Utrecht heeft naar eigen zeggen ‘vol afschuw’ kennisgenomen van de ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Cambuur. Aanhangers van beide clubs zochten zaterdagavond de confrontatie op maar de politie wist daar een stokje voor te steken. Hierop werden agenten bekogeld met stenen.

“Een absolute schande, het gedrag van een aantal mensen na afloop van de wedstrijd”, aldus Algemeen Directeur Thijs van Es. “Ik noem het bewust geen supporters, want dit heeft in niets met support of onze club te maken. Veiligheidspersoneel en ME in onveiligheid brengen, terwijl zij er juist zijn om veiligheid voor eenieder in het stadion te waarborgen is echt schandalig.”

Van Es zegt verder dat de eerste wedstrijd van het seizoen een feest zou moeten zijn. “Het voelt nu als een valse start en dan druk ik me nog mild uit. We zijn geschokt en gaan samen optrekken met het Openbaar Ministerie om deze relschoppers, goed te zien op de beelden, hard te straffen.”

FC Utrecht zegt dat beide groepen elkaar opzochten op het Westplein bij de Galgenwaard. De politie heeft de zaak momenteel in onderzoek en zei dat arrestaties niet worden uitgesloten. FC Utrecht zegt tot slot alle medewerking te verlenen en het beeldmateriaal beschikbaar te stellen.