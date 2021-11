Flat aan Utrechtse Vulcanusdreef was vrijplaats voor criminelen, maar daar brengen ‘Nieuwe Buren’ verandering in

De flat aan de Vulcanusdreef in de Utrechtse wijk Overvecht was lange tijd niet zo’n prettige plek om te wonen. Zo’n 40 tot 45 procent van de bewoners zorgde voor problemen en er was veel drugsproblematiek, criminaliteit en illegale prostitutie. Maar daar kwam de afgelopen drie jaar verandering in. ‘Nieuwe Buren’ trokken in de flat om het contact tussen buren en zo de leefbaarheid in de flat te verbeteren. Ontwikkelwerkplaats Goede Buren Overvecht onderzocht in samenwerking met Hogeschool Utrecht de ervaringen van bewoners.

Om de leefbaarheid te verbeteren, werkten onder meer de gemeente Utrecht, woningcorporatie Mitros, Lister en de politie samen. Doel was om overlastgevende en criminele bewoners meer begeleiding te bieden of uit te plaatsen.

Omdat uit het onderzoek blijkt dat goed burencontact belangrijk is, werden de vrijgekomen woningen beschikbaar gesteld aan ‘Nieuwe Buren’, een groep van zeven jongeren die wilden bijdragen aan de leefbaarheid in de flat.

Positieve bijdrage

Elke vertrekkende huurder werd dus vervangen door een huurder die een positieve bijdrage wilde leveren aan het complex. De groep Nieuwe Buren nam de afgelopen twee jaar toe tot zo’n veertig bewoners op een totaal van 188 woningen.

Hun bijdrage aan goed burencontact is uiteenlopend: ze organiseren activiteiten, melden onderhoudsproblemen, maar zetten ook een ICT-commissie op voor mensen die hulp nodig hebben met computerproblemen.

“Toen we startten, zorgde 40 tot 45 procent van de bewoners voor problemen” – Karin Eijlander, wijkconsulent Mitros

Sociale cohesie

“Toen we startten, zorgde 40 tot 45 procent van de bewoners voor problemen”, zegt Karin Eijlander, wijkconsulent van Mitros. Omdat de flat rondom de binnentuin is gebouwd en de vorm naar binnen is gericht, ontstond weinig sociale cohesie. Ook voelden mensen zich niet geroepen om melding te maken van criminele activiteiten, waardoor er veel criminaliteit in de flat was.

“De criminaliteit kwam zowel van buiten als van binnenuit. Dader- en slachtofferschap liepen ook door elkaar heen. Kwetsbare mensen werden ook weer meegezogen in dat milieu. Zij werden bijvoorbeeld voor het karretje van drugdealers gespannen om ‘van alles te regelen’”, zegt Eijlander.

“Nou in ieder geval al de koetjes en kalfjes-praatjes op de galerij of bij de lift, vraag eens even hoe het gaat. Die small talk vind ik heel belangrijk.” – Bewoner Vulcanusdreef

Rustiger

Niels Veldhuisen is een van de bewoners van de Vulcanusdreef. Bovendien deed hij voor de afronding van zijn opleiding Social Work aan de Hogeschool Utrecht onderzoek naar de komst van Nieuwe Buren en het effect ervan. “Het complex wordt als rustiger ervaren”, concludeert hij op basis van gesprekken met bewoners.

“De grootste winst in burencontact is volgens bewoners gemaakt bij de start, toen de grootste overlastveroorzakers uit het pand werden gehaald. Er zijn nu veel minder problemen met alcoholverslaafden en drugsgebruikers en -dealers dan in 2018.”

Mooie resultaten

De activiteiten van de nieuwe bewoners hebben al een aantal mooie resultaten opgeleverd. Zo staat nu rond de kerstdagen in de hal een kerstboom met kerstwensen van bewoners voor iedereen in de flat.

Uit het onderzoek blijkt verder dat bewoners ‘small talk’ met hun flatbewoners belangrijk vinden. Het kan dan gaan om een kort gesprekje bij de lift of op de galerij en om het ophalen van een pakketje.

Het project Nieuwe Buren is dus grotendeels geslaagd, maar uit het onderzoek van de Ontwikkelwerkplaats Goede Buren Overvecht en de Hogeschool Utrecht blijkt dat er nog wat winst te behalen valt. Vooral de meest kwetsbare bewoners blijken voor de Nieuwe Buren nog lastig te bereiken.