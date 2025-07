Twee flats aan Aziëlaan in Utrecht ontruimd om auto met mogelijk gevaarlijke stoffen

De eerste melding kwam iets voor half 9 binnen bij de hulpdiensten. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is aanwezig. Ook de brandweer en meerdere politiewagens zijn ter plaatse.

Twee flats aan de Aziëlaan zijn dinsdagavond geheel en gedeeltelijk ontruimd vanwege een auto met een mogelijk gevaarlijke stof, dat meldt Veiligheidsregio Utrecht. De auto staat in de buurt van de appartementencomplexen geparkeerd. Om wat voor risicovolle stoffen het zou gaan, is nog onbekend.

De eerste flat is inmiddels geheel ontruimd. Een deel van een tweede flat aan de Aziëlaan werd rond 22.00 uur ook ontruimd. De Beneluxlaan ter hoogte van de flat en het Europaplein zijn afgesloten tot meer bekend is over de aard van de stof. De maatregelen zijn volgens Veiligheidsregio Utrecht nodig om de auto met, daarin de mogelijke gevaarlijke stoffen, veilig te kunnen onderzoeken.

Hoeveel mensen hun appartement uit moeten, is onbekend. De gemeente zorgt voor opvang van de bewoners.

Tramverkeer ligt stil

De afsluiting van de Beneluxlaan en het Europaplein zal naar verwachting nog tot na 23.30 duren. Het tramverkeer tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein is hierdoor ook onderbroken.