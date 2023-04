Folie op ramen van stadhuis in Utrecht moet voorkomen dat omwonenden gefilmd worden

Op enkele ramen in de raadszaal van het stadhuis in Utrecht is folie geplakt zodat omwonenden niet onbedoeld in beeld komen tijdens een livestream. RTV Utrecht constateerde eerder dit jaar dat tijdens een raadsvergadering niet alleen de politici die aan het woord zijn worden gefilmd, maar ook de overburen.

Naar aanleiding van het artikel van RTV Utrecht over de kwestie schreef heeft de lokale fractie van het CDA schriftelijke vragen ingediend. “Het artikel stelt dat de gemeente met de livestream in strijd met regelgeving handelt, omdat je volgens die regels alleen mag uitzenden wat strikt noodzakelijk is voor het doel van de stream”, stelt Hessel Stellinga van de partij.

In een reactie op de vragen bevestigt het college dat zij in overtreding is als er ‘zonder grondslag’ personen herkenbaar in beeld komen. Ook wisten de eigenaren van de panden rond het Stadhuis niet dat hun vastgoed in beeld kwam.

Uit een steekproef van 25 uur filmmateriaal is volgens de gemeente echter niet gebleken dat er personen herkenbaar in beeld zijn gekomen. “Maar we kunnen niet uitsluiten dat dit op een ander moment wel is gebeurd.” Om er in de toekomst zeker van te zijn dat niemand in beeld komt is besloten folie op een deel van de ramen te plakken, waardoor het probleem volgens het college is weggenomen.